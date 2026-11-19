Umfassender Überblick über aktuelle Transfergerüchte in der Bundesliga und Europa: Ausstiege, Leihverlängerungen und potenzielle Verkäufe im Sommer 2026.

Die Transfergerüchteküche in der europäischen Fußballlandschaft kocht weiterhin auf höchstem Niveau, wobei aktuelle Berichte aus Italien, England und Deutschland auf umfassende Umstrukturierungen in den Kappen hindeuten. Während die BVB-Verantwortlichen mit Niclas Schlotterbeck eine langfristige Perspektive anvisieren, zeigen sich bei anderen Akteuren wie der kroatischen Legende Luka Modric deutliche Zeichen für ein bevorstehendes Karriereende. Parallel dazu drehen sich die Blicke auf deutsche Nationalspieler, deren Zukunft bei ihren aktuellen Vereinen entweder gesichert oder noch offen ist.

Vertragsverlängerung und Ausstiegsmöglichkeiten im Fokus

Die Fußball-Abteilung von Borussia Dortmund hat den Abwehrspieler Niclas Schlotterbeck bereits im vergangenen Frühjahr mit einem Vertrag bis zum Jahr 2031 ausgestattet, nachdem monatelange Verhandlungen zu einem Ergebnis geführt hatten. Trotz dieser langfristigen Bindung kursieren in den Medien jedoch Gerüchte, dass sich der Nationalspieler eine sogenannte Ausstiegsklausel gesichert haben soll, die ihm im Bedarfsfall eine vorzeitige Lösung vom Arbeitsvertrag ermöglichen würde. Diese Informationslage steht im Kontrast zur klaren Situation bei anderen Kaderspielern.

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Neu-Nationalspieler Jeltsch hingegen ist bis 2030 fest an den Verein in Dortmund gebunden, was ihm eine hohe Planungssicherheit bietet. Auch Jacobo Ramon, der in Madrid geboren wurde und ursprünglich aus der Jugendakademie von Real Madrid stammt, hat seine Zukunft geregelt. Der Mittelfeldspieler, der seit dem Jahr 2025 für die dortige Mannschaft aktiv ist, verfügt über ein Arbeitspapier, das bis zum Jahr 2030 läuft. Besonders relevant ist hierbei, dass Ramon wahrscheinlich über eine Rückkaufklausel in Höhe von neun Millionen Euro verfügt, die dem Verein die Möglichkeit geben könnte, ihn bei einem eventuellen Verkauf frühzeitig zurückzuholen.

Karriereende bei AC Mailand und Nachfolgeregelung

Ein besonderer Fokus liegt derzeit auf der Situation bei dem italienischen Topklub AC Mailand, wo die Zukunft der kroatischen Fußballlegende Luka Modric im Mittelpunkt steht. Der 25-jährige Mittelfeldstar laboriert seit Ende Oktober an einer Adduktorenblessur, was seine Einsatzfähigkeit aktuell einschränkt. Dennoch wird seine Personalie intensiv diskutiert, da die kroatische Ikone mittlerweile 41 Jahre alt ist und nur noch bis zum Ende der laufenden Saison an die Rossoneri gebunden ist.

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Laut Berichten der italienischen Zeitung Tuttosport gilt es als unwahrscheinlich, dass Modric seine aktive Laufbahn nach dem Vertragsende fortsetzt. Die Verantwortlichen des italienischen Klubs haben die Lage realistisch bewertet und suchen bereits aktiv nach einem geeigneten Nachfolger für das zentrale Mittelfeld. Dieser Wandel im Kader wird den Sport direkt beeinflussen, da Modric eine zentrale Rolle in der taktischen Ausrichtung des Teams innehat und seine Ablösung strategisch vorbereitet werden muss.

Vertragsfragen bei VfB Stuttgart und Werder Bremen

Auch in der deutschen Bundesliga gibt es signifikante Entwicklungen bei den Vertragslagen namhafter Akteure. Stiller, der aktuell für den VfB Stuttgart aufläuft, hat noch einen Vertrag bis zum Jahr 2028. Dennoch scheint seine Zukunft im Stuttgarter Kader fraglich zu sein, da es bisher keine konkreten Gespräche über eine Vertragsverlängerung gegeben hat. Sollten sich die Stuttgarter Entscheidungsträger für einen Verkauf entscheiden, würde die kommende Transferperiode im nächsten Sommer die letzte realistische Chance auf eine stattliche Ablösesumme bieten.

Nach übereinstimmenden Medienberichten enthält der Vertrag des Spielers eine Ausstiegsklausel in Höhe von 36,5 Millionen Euro, die es anderen Bundesligisten ermöglicht, um den Nationalspieler zu werben. Parallel dazu beobachten die Verantwortlichen von Werder Bremen die Situation um Niclas Füllkrug genau. Der 33-jährige Angreifer spielt aktuell auf Leihbasis bis zum kommenden Sommer in Bremen und hatte sich nach seiner Rückkehr von Borussia London, wo er 2024 für 27 Millionen Euro wechselte, sofort als Torgarantie etabliert.

Füllkrug erzielte in der Bundesliga in neun Spielen neun Tore sowie drei Treffer in zwei Partien des DFB-Pokals. Trainer Daniel Thioune unterstrich im Interview mit Transfermarkt.de, dass der Wunsch, mit dem Angreifer auch über den Sommer hinaus zusammenzuarbeiten, von allen Seiten klar hinterlegt sei. Eine entscheidende Frage sei jedoch, was der englische Zweitligist wolle und wozu beide Parteien bereit und in der Lage seien, um eine nachhaltige Lösung zu finden.

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Schalke 04 sucht Stürmer und BVB bangt um Einnahmen

In Gelsenkirchen hat der FC Schalke 04 mit großen Offensivproblemen zu kämpfen und beschäftigt sich aktuell mit der möglichen Rückholaktion von Eric Maxim Choupo-Moting. Der Stürmer könnte bereits im Winter ablösefrei zu den Knappen stoßen, da sein Vertrag beim MLS-Klub New York Red Bull im Dezember dieses Jahres ausläuft. Besonders auf der Stürmerposition haben die Königsblauen einen akuten Bedarf, da ihnen in den bisherigen neun Bundesligapartien lediglich fünf Treffer gelangen.

Im eigenen Stadion erzielte man bisweilen noch keinen einzigen Treffer, was die Dringlichkeit einer Verstärkung unterstreicht. Obwohl Sky-Reporter Dirk Schlarmann am Mittwoch bei X berichtete, dass Choupo-Moting für Schalke kein Thema sei, ließ dessen Kollege Florian Plettenberg verlauten, dass der 75-fache Nationalspieler Kameruns eine Rückkehr in die Bundesliga durchaus in Betracht zieht. Choupo-Moting lief zwischen 2014 und 2017 bereits für Schalke auf und zeigte dort offensive Qualitäten, die der aktuelle Verein dringend benötigt.

Gleichzeitig muss der FC Bayern München möglicherweise um Einnahmen in Höhe von 30 Millionen Euro bangen. Es geht dabei um den fest eingeplanten Verkauf von Jean-Matteo Bahoya an Leeds United. Der 21-jährige ist aktuell an die Engländer verliehen, bei zehn absolvierten Pflichtspielen greift laut Bild eine Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen Euro. Leeds-Coach Daniel Farke äußerte sich kritisch zur Entwicklung des jungen Talents und betonte, dass dieser seinem Spiel mehr Körperlichkeit verleihen und seine Entscheidungsfindung verbessern müsse, um den hohen Erwartungen gerecht zu werden.