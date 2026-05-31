Bundesliga-Umfrage: DFB-Team nur Außenseiter bei WM 2026 - Olise und Saliba weltweit top

Eine Umfrage des kicker unter 199 Bundesliga-Profis zeigt: Die deutschen Spieler sehen die Nationalmannschaft bei der WM 2026 nicht als Titelkandidaten. Zudem wurden Michael Olise zum besten Offensivspieler und William Saliba zum besten Verteidiger gewählt. Bei den Torhütern lag Thibaut Courtois vor Manuel Neuer, und in der Trainerwertung setzte sich Bayerns Coach durch.

Laut einer exklusiven Umfrage des kicker unter 199 Bundesliga -Profis schätzen die deutschen Fußballspieler die Chancen der Nationalmannschaft auf den WM-Titel 2026 als gering ein. Die Mehrheit der befragten Spieler, 39,7 Prozent, geht von einem Ausscheiden im Viertelfinale aus, weitere 15,1 Prozent erwarten ein frühes Aus bereits im Achtelfinale, und 16,1 Prozent sehen das Team immerhin bis ins Halbfinale kommen.

Diese skeptische Einschätzung spiegelt die aktuellen Erwartungen der Profis wider, die die DFB-Auswahl trotz junger Talente nicht in der Rolle des Titelfavoriten sehen. Gleichzeitig wurde in der Umfrage der französische Flügelspieler Michael Olise von den Bundesliga-Kollegen mit 33,2 Prozent zum besten Offensivspieler der Welt gewählt, was seine herausragende Saisonleistung unterstreicht. Auch in derhenden Abwehr wurde ein Arsenal-Spieler ausgezeichnet: William Saliba erhielt 18,6 Prozent der Stimmen und wurde zum besten Verteidiger gekürt.

Bei der Torhüterfrage dominierte erneut der Belgier Thibaut Courtois, der mit 31,2 Prozent knapp vor Manuel Neuer lag, der auf 26,6 Prozent kam. Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim setzte sich in der subjektiven Bewertung der Torhüter durch und wurde von vielen als die überraschende positive Erscheinung der Saison genannt, während Neuer von den Kollegen dennoch hoch respektiert wird.

In der Trainerwertung avancierte Albert Riera, der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt, mit 30,2 Prozent zum Verlierer, während Bayerns Meistertrainer mit 24,6 Prozent als Gewinner der Saison gilt. Interessanterweise wurde der Münchner Coach von den Spielern sogar zum zweitbesten Trainer der Welt hinter Luis Enrique von Paris Saint-Germain erklärt, der 43,7 Prozent der Stimmen erhielt. Die Umfrage zeigt nicht nur die Einschätzung des Weltmeisterschafts-Potentials, sondern auch die Wertschätzung einzelner Akteure innerhalb der Bundesliga und darüber hinaus





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