Bundesliga verliert Auswärtsspiel bei den BMA 365 Bamberg Baskets

Die Bundesliga hat ihr erstes Auswärtsspiel der Best-of-Five-Halbfinalserie bei den BMA 365 Bamberg Baskets mit 73:81 verloren. Die Franken verkürzen auf 1:2 - alles wieder offen!

Die Bundesliga verliert ihr erstes Auswärtsspiel der Best-of-Five-Halbfinalserie bei den BMA 365 Bamberg Baskets mit 73:81. Damit verkürzen die Franken auf 1:2 - alles wieder offen!

Bamberg-Coach Anton Gavel hatte das Motto vor Spielbeginn klar gemacht: Wir sind ja eigentlich zum Siegen verdammt und wollen die Serie jetzt erst einmal verlängern, um dann zu schauen, wie es weitergeht. Dafür brauchen wir aber eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Leistung aus den beiden Spielen in Berlin. Und die gelingt auf beeindruckende Art und Weise. Und das, obwohl Ejiofor Onu nicht auflaufen kann.

Für ihn darf der unerfahrene Doppellizenz-Spieler Finn Döntgens (Coburg) ran, der in den Playoffs bislang nur 3:05 Minuten auf dem Parkett stand. Doch das macht den Franken überhaupt nichts aus. Auch dank des Publikums in Freak City ist direkt Pfeffer in der Partie - und davon lässt sich Alba beeindrucken. Zur Halbzeit führen die Hausherren verdient 39:30.

Vor allem, weil Albas Dreierquote im ersten Durchgang richtig mies ist (1 von 13). Albas Justin Bean im Dyn-Halbzeit-Interview: Es ist ein physischer Kampf. Wir müssen offensiv unseren Rhythmus finden und einen besseren Job machen. Bamberg-Boss Philipp Höhne zur Pause zufrieden: Wir haben genau noch einen Schuss, um die Serie zu verlängern, und bisher liefern wir auch.

Kurios: Durchgang zwei beginnt direkt mit zwei Freiwürfen für Alba, weil Bamberg-Trainer Gavel sich nach dem Pausenpfiff wohl zu laut bei den Schiris über eine Entscheidung beschwert hatte - technisches Foul, durch das die Berliner auf 31:39 verkürzen können. Da kochten die Emotionen über: Bamberg-Coach Anton Gavel (r. ) muss von seinem erschrockenen Assistenten Arne Woltmann zurückgehalten werden. Doch ruckzuck stellt Bamberg wieder auf +12.

Dyn-Kommentator Stefan Koch: Die zweite Halbzeit beginnt, wie die erste geendet ist. Mehr noch: Bamberg zieht auf +17 davon (58:41). Doch plötzlich brechen die Franken ein wenig ein, Berlin verkürzt bis zum Drittelende auf 56:63. Koch: Ich weiß nicht, ob bei Bamberg die Kräfte ein wenig nachlassen in dieser Schlussphase des dritten Viertels.

Wenn das Spiel so weitergeht, wird es hier noch richtig eng. Denn im Moment sind die Berliner die besseren. Aber Bamberg kämpft, hält die Berliner auf Abstand und lässt es nicht mehr richtig eng werden. Beste Werfer: Cobe Williams (20 Punkte) und Ibi Watson (18).

Für Alba treffen Justin Bean und Norris Agbakoko am häufigsten (je 14). Der Pokalsieger erkämpft sich also nach starker Vorstellung Spiel vier. Das steigt am Samstag (18.30 Uhr) in Bamberg statt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesliga BMA 365 Bamberg Baskets Alba Best-Of-Five-Halbfinalserie Spiel Vier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Absurdes Szenario wirbelt Bundesliga aufEuropacup-Sieger MT Melsungen steckt in einer irren Situation: Bei einer eigenen Heimniederlage wäre die Champions-League-Qualifikation sicher.

Read more »

Lahm: 'Bundesliga macht mir Sorgen'Der frühere DFB-Kapitän sieht zu viele 'ähnliche Spielertypen'. Auch in der Nationalmannschaft sei vor der WM noch 'kein Gerüst' erkennbar.

Read more »

TBV Lemgo-Lippe bestreitet letztes Auswärtsspiel der SaisonDer bereits feststehende Absteiger TBV Lemgo-Lippe spielt ab 20 Uhr sein letztes Auswärtsspiel der Saison. Der schwedische Rückraumspieler Adam Lönn verlässt den Klub nach nur einem Jahr aufgrund von Knieproblemen, die zu einer Operation führten. Zuvor waren bereits sieben weitere Spieler mit Abgang bekannt gegeben worden. Trainer Frank Carstens analysiert die Stärken des Gegners und die taktischen Aufgaben für sein Team. Am Sonntag steht das Kellerduell gegen Minden an.

Read more »

Borussia Mönchengladbach: Fabio Chiarodia, der erste italienische Nationalspieler in der BundesligaFabio Chiarodia, ein 20-jähriger italienischer Nationalspieler, hat eine Premiere in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach gesorgt. Er ist der erste italienische Spieler, der in der langen Geschichte der Bundesliga bei Borussia unter Vertrag stand.

Read more »