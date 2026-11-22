Werder Bremen gewinnt das Nordderby gegen den Hamburger SV. Drei Tore in einer Viertelstunde entscheiden die Partie, Justin Njinmah gelingt ein Doppelpack.

Werder Bremen gewinnt am 10. Bundesliga-Spieltag gegen den Hamburger SV klar mit 4:0 und setzt sich in der Spitzengruppe fest. Justin Njinmah gelingt ein Doppelpack, auch Niclas Füllkrug trifft.

Das Tickerprotokoll. SV geführt. Mit seinen beiden Treffern in der 66. und 77. Minute schoss der Stürmer die Bremer in der 111.

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Bundesliga-Auflage des Klassikers zum 4:0 . Kapitän Marco Friedl hatte die Gastgeber vor 41.540 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion in Führung gebracht. Niclas Füllkrug setzte in der Nachspielzeit mit seinem zehnten Saisontor den Schlusspunkt. Durch den Erfolg gegen die vom Verletzungspech verfolgten Hamburger festigten die Bremer ihren sechsten Tabellenplatz mit 18 Zählern und unterstrichen ihre bislang starke Saison. Gegen die nur eine Stunde lang gleichwertigen Gäste brauchte es aber eine Steigerung der Werder-Mannschaft nach der Pause, um zum Sieg zu kommen. Der HSV liegt nach zehn Spieltagen mit zwölf Punkten auf Rang zwölf.

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Das brisante Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV wird der Schlusspunkt des 10. Bundesliga-Spieltags. Die Bremer um Trainer Daniel Thioune, der seinen Vertrag am Wochenende verlängerte, könnten sich am Sonntag mit einem Erfolg gegen das Team von Merlin Polzin im oberen Tabellendrittel festsetzen.nach seiner Dopingsperre vor einem möglichen Pflichtspiel-Comeback nach vier Jahren. Der ehemalige Hamburger Aufstiegskapitän Ludovit Reis trifft erstmals als Werder-Profi auf seinen Ex-Club.

Nach der verkorksten Vorsaison zählt Werder als Tabellensechster mit 15 Punkten bislang zu den positiven Überraschungen. Vor der Länderspielpause hatte es mit demDer HSV hat sich nach seinem schwachen Saisonstart mit drei Niederlagen und null Toren in den ersten drei Spielen gefangen. Mit zwölf Punkten sind die Hamburger als Tabellenelfter im Soll.