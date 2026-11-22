Werder Bremen hat das 111. Nordderby gegen den HSV deutlich für sich entschieden. Die Grün-Weißen gewannen am Sonntagabend in der Bundesliga mit 4:0 (0:0). Umjubelter Held im Weserstadion war Justin Njinmah, der zwei Tore erzielte.

Dem gebürtigen Hamburger, der das Kicken bei Altona 93 und dem Eimsbütteler TV lernte, gelang sein erster Bundesliga -Doppelpack. Der Linksaußen traf zum 2:0 und 3:0 . Kapitän Marco Friedl hatte Werder zuvor in Führung geschossen . Niclas Füllkrug setzte den Schlusspunkt . Durch diesen prestigeträchtigen Erfolg gegen den Erzrivalen festigte Bremen Platz sechs in der Tabelle. Der HSV, der in der ersten Halbzeit die verletzungsbedingte Auswechslung von Miro Muheim verkraften musste, bleibt Zwölfter. Für den SVW geht es bereits am Freitag mit einem weiteren Heimspiel weiter.

Dann kommt Borussia Mönchengladbach ins Weserstadion . Der HSV empfängt am Samstag Meister Bayern München und Njinmah den an der Wade verletzten Marco Grüll. Beim HSV feierte Nicolas Capaldo nach muskulären Problemen sein Comeback in der Abwehr, im Angriff Alexander Rössing-Lelesiit sein Saison-Debüt in der Anfangsformation.

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Auf der Bank nahm erstmals Von dort sah der Kroate, dass seine Teamkollegen zunächst besser ins Spiel fanden. Patson Daka und Martin Adeline kamen zu Abschlüssen, verfehlten das Tor aber deutlich.

Für Werder hatte Füllkrug per Kopf die erste Chance . , in den vergangenen Wochen torgefährlichster Hamburger, musste in der 19. Minute verletzt raus.

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Der Schweizer hatte bereits zuvor mit muskulären Problemen im rechten Bein zu kämpfen und sagte deshalb auch die Länderspielreise mit der Schweizer Nationalmannschaft ab. Für ihn kam Kofi Amoako rein. Nur wenig später leistete sich Warmed Omari nach einer HSV-Ecke als letzter Mann einen verheerenden Ballverlust. Njinmah sprintete aus der eigenen Hälfte allein auf das Hamburger Tor zu, verlor auf der langen Strecke aber zu viel Tempo.

So konnten die zurückeilenden"Rothosen" den SVW-Linksaußen noch entscheidend stoppen . Einen Tag vor dem Nordderby gegen den HSV gaben die Grün-Weißen die Vertragsverlängerung mit Thioune bekannt. Wie lange der 52-Jährige bleiben soll, verriet der Club nicht.

Ab jetzt war fast nur noch Werder am Drücker. Eren Dinkci und wieder Njinmah vergaben gute Möglichkeiten.

Genau wie Füllkrug, der aus elf Metern frei zum Schuss kam, die Kugel aber über das Gehäuse setzte. Da Bremens Arthur zuvor Hamburgs David Möller Wolfe zu Fall brachte, hätte der Treffer jedoch wohl ohnehin nicht gezählt . So ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.

Als sich der Pyro-Nebel gelichtet hatte, fiel das erste Tor - für Werder! Nach einer Ecke scheiterte Friedl mit einem wuchtigen Kopfball zunächst an einem grandiosen Reflex von HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes. Im Strafraum-Gewühl landete die Kugel aber erneut beim Österreicher. Und diesmal schmetterte er sie volley aus der Drehung unter die Latte - 1:0 . Nur elf Minuten später legte Werder nach. Nach einem langen Abschlag von Torwart Karl Hein war Njinmah nach Zusammenspiel mit Füllkrug plötzlich frei vor Fernandes. Diesmal ließ sich der 26-Jährige diese Chance nicht nehmen.

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Per feinem Schlenzer netzte er zum 2:0 ein .zog er direkt ab. Weil Hamburgs Zakaria El Ouahdi den Schuss noch abfälschte, war Heuer Fernandes machtlos - 3:0 .

Njinmahs Frau ist übrigens hochschwanger, erwartet in Kürze einen Sohn. Unglaubliche Stunden also für den Werder-Helden. Und der HSV? Der war geschockt.

Hoffnung machte nur noch die Einwechslung von Fabio Vieira. Der Mittelfeld-Zauberer feierte in der 72. Minute nach längerer Verletzungspause sein Comeback. Das 4:0 für Bremen konnte aber auch der Portugiese nicht vermeiden.

In der Nachspieltzeit knallte auch Füllkrug den Ball noch unter die Latte .

"Ooohhh, wie ist das schön. So was haben wir lange nicht gesehen", sangen die SVW-Fans. Ein denkwürdiger Abend. K. Hein - O. Deman , M. Friedl, A. Pieper, Arthur - Y. Regeer, L. Reis - J. Njinmah , Chuki , E. Dinkçi - N. FüllkrugD. Heuer Fernandes - W. Omari, S. Bornauw, N. Capaldo - D. Møller Wolfe, M. Adeline, Z. El Ouahdi - M. Muheim , A. Grønbæk - A. Røssing-Lelesiit , P. Daka VfL-Frauen melden sich zurück: Wolfsburg siegt ungefährdet in Leipzig Die Niedersächsinnen gaben am Sonntag die richtige Antwort auf die Niederlage im Topspiel gegen Bayern München. Matchwinnerin war Startelf-Debütantin Cecilie Flöe.