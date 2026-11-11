Seit der Regierungsübernahme im Mai 2025 haben die 16 Bundesministerien 5,8 Mio. Euro für Möbel, Lampen und Dekoration ausgegeben - das Finanzministerium führt mit rund 550.000 Euro an. Die Ausgaben stehen im Fokus der kritischen Debatten in Berlin.

Seit dem 1. Mai 2025 hat die schwarz-rote Bundesregierung in ihren 16 Ministerien Millionen für neue Möbel, Lampen, Vorhänge und Teppiche ausgegeben. Die Ausgabezahlen stürmen der Öffentlichkeit und die AfD-Fraktion im Bundestag nutzte die Gelegenheit, um die Ausgaben-Details einzufordern. Die Transparenz von Bundesausgaben zeigt, dass Politik und Verwaltung Geld im Haushalt für die eigene Einrichtung beliebt. Das Finanzministerium von Lars Klingbeil ist dabei klar führend.

Wie die Ausgaben sich zusammensetzen

Die neuesten Zahlen offenbaren, dass bis Oktober 2026 5,8 Mio. Euro für neue Möbel und Einrichtung angefallen sind. Die höchsten Kosten verzeichnete das Auswärtige Amt mit 840.000 Euro, gefolgt vom Verteidigungsministerium mit 813.000 Euro. Das Finanzministerium ist mit rund 550.000 Euro in der dritten Position. In der Regel fallen die meisten Ausgaben in der Deko von Oberleitungs- und Chefbüros, doch hier wurde ein besonderes Augenmerk auf Bürometa gelegt.

Also read Dunkelflaute treibt Strompreis über 650 Euro: Batterien hätten ihn auf 388 Euro gedrückt

Im Finanzministerium flossen 47.737 Euro in die Umgestaltung von Büros auf Leitungsebene. Darüber hinaus wurden seit der Regierungsübernahme 45.077 Euro in Dekorationsartikel wie Bilder, Pflanzen, Vasen oder Skulpturen investiert. So beläuft sich der Anteil der Deko-Ausgaben auf fast ein Viertel des gesamten Ausgabenvolumens. Diese Aufteilung macht die Regierung spürbar auf Pump, während die Kosten für die umgebene Öffentlichkeit geschont werden. Salt-form untersucht die Mittelverwendung von 2025 bis 2026 und die Verbrauchsverteilung.

Advertisement

Stellen der Kritiker im Bund der Steuerzahler

Der Präsident des Bunds der Steuerzahler, Reiner Holznagel (50), kritisierte die Ausgaben scharf. Für Entlastungen der Bürger sei angeblich kein Spielraum vorhanden, während die Regierung ihr eigenes Büromaterialspflege bearbeitet. "Für das eigene Wohlbefinden der Politik scheint ein lockerer Gürtel gut zu sitzen", sagte Holznagel in einer Nachricht für die Neue Osnabrücker Zeitung. Dem zufolge müsse die Politik gegenüber den Bürgern spenden und sparen, aber nicht ihre eigene Verwaltung. Das der Haushaltsausschuss noch die Möglichkeit bietet, die Sparsamkeit der Politik zu demonstrieren, wird die AfD-Fraktion als unerlässlich erachten.

Was kommt als nächstes wegen der Ausgaben

Die Debatten um die Finanzverwendung werden bis Ende des Monats weitergehen. Ein Antrag des Regierungsrates ist geplant, um die Tabelle von 2025 und 2026 zu überprüfen. Im Folgenden soll der Bundesrat Ausschlag geben, ob weitere Ausgaben für Möbel und Deko im Budget des Jahres 2027 zulässig sind. Die Diskussion könnte bedeuten, dass die Bundesregierung zu einer Rücknahme von über 1.5 Mio. Euro bescheid wird. Bisher ist aber klar, dass die Kosten der Möbel als politisches Instrument im Fokus stehen und die Schuldendruck die Leute sich weiterhin auf Grenzen stoßen müssen.