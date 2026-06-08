Bundesministerin missversteht Straßenverkehrsordnung

Bärbel Bas hat in einer Talkshow offenbar die deutsche Straßenverkehrsordnung (StVO) missverstanden. Sie meinte, dass man sich bei einem Stau in die Rettungsgasse oder auf den Standstreifen setzen sollte, um Fahrtwind zu haben. Dies ist jedoch laut StVO nicht erlaubt und kann zu Bußgeldern und Punkten in Flensburg führen.

Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas , hat in einer Talkshow offenbar die deutsche Straßenverkehrsordnung (StVO) missverstanden. In der ARD-Talksendung erklärte sie, dass sie sich gerne bei einem Stau in die Rettungsgasse oder auf den Standstreifen setzen würde, um Fahrtwind zu haben.

Dies ist jedoch laut StVO nicht erlaubt und kann zu Bußgeldern und Punkten in Flensburg führen. Bas verteidigte ihre Aussage, indem sie sagte, dass die Maschine im Stau heiß wird und nicht alle Motorräder eine Luftkühlung haben. Sie meinte, dass man sich dann Wege suchen sollte, um weiterzukommen. Der Rechtsanwalt Tom Louven vom Onlineportal Geblitzt.de sagte jedoch, dass Motorräder nicht auf die Rettungsgasse ausweichen dürfen, auch wenn der Hitzekollaps droht.

Dies kann zu einem Stau an der Unfallstelle und der Verzögerung der Rettungskräfte führen. Die StVO besagt eindeutig, dass es links zu überholen ist und ein ausreichender Seitenabstand eingehalten werden muss. Im Stau ist dies jedoch unmöglich. Die Nutzung der Rettungsgasse oder des Standstreifens kann zu Bußgeldern von bis zu 240 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot führen.

Bas musste schließlich zugeben, dass sie nicht wisse, ob dies erlaubt sei. Das Studio-Publikum reagierte amüsiert auf die Situation und Bas konnte sich selbst das Lachen nicht verkneifen





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