Sven Eisenbichler begründet die Nicht-Nominierung von Selina Grotian für die Weltcup-Saison 2025. Stattdessen startet der Deutsche Skiverband mit sechs anderen Athletinnen in Kontiolahti.

Der Deutsche Skiverband hat am Donnerstag eine entscheidende Nachricht zur Zusammensetzung des Biathlon-Teams für die kommende Weltcup-Saison bekanntgegeben. Bundesnationaltrainer Sven Eisenbichler bestätigte offiziell, dass die 22-jährige Selina Grotian nicht im Kader für die ersten Wettkämpfe in Kontiolahti in Finnland steht. Die Rennen in der finnischen Stadt sind vom 26. bis 29. November geplant.

Strategische Entscheidung des Nominierungsausschusses

Eisenbichler betonte, dass diese Maßnahme im besten Interesse der Athletin sei und ihr langfristig dienen soll. Er verwies darauf, dass die Stärken von Grotian weiterhin bekannt sind und diese bald wieder im Fokus stehen werden. Ein sehr guter Austausch zwischen Trainer und Athletin bestehe fort, zudem sei Grotian hochmotiviert für die nächsten Schritte. Ihr Debüt im Weltcup gab sie bereits im März 2023, und in der Vergangenheit hat sie gezeigt, dass sie zum Medaillenkampf im Team antreten kann.

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Neue Kadermitglieder und Konkurrenz im Innern

Statt Grotian werden für die Eröffnung der Saison in Finnland sechs weitere Biathletinnen nominiert. Zu den ausgewählten Athletinnen zählen Marlene Fichtner, Janina Hettich-Walz, Julia Kink, Johanna Puff, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt. Eisenbichler betonte, dass die vorqualifizierten Athletinnen und Athleten das notwendige Niveau nachgewiesen hätten. Besonders freuen die Verantwortlichen, dass sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern jungen Talenti die Chance gegeben werden, sich im Weltcup zu beweisen und weiterzuentwickeln.

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Leistungsanalyse und Vorbereitung in Obertilliach

Der Trainer erklärte, dass in der Vorbereitung am vergangenen Sonntag bei den deutschen Qualifikationsrennen in Obertilliach die Leistung gesteigert wurde. Eisenbichler lobte den Sonntag als gut mit zweimal Null im Schießen. Allerdings reiche dies für den Weltcup-Kader nicht aus, da andere Konkurrentinnen in der Ausscheidung stärker gewesen seien. Grotian soll sich im zweitklassigen IBU-Cup zunächst wieder für höhere Aufgaben empfehlen und so ihre Form für die spätere Rückkehr festigen.

Vergangenheitserfolge und Aussichten auf Rückkehr

Eine Rückkehr in den Weltcup-Kader ist laut Eisenbichler nicht ausgeschlossen. Sollte Grotian in dieser Saison auch im IBU-Cup wieder gute Leistungen erzielen, sei er sicher, dass sie recht bald wieder im Weltcup zu sehen sein werde. Die Biathletin konnte in der Vergangenheit bereits internationale Erfolge feiern, darunter den Gewinn von Bronze bei der Biathlon-WM mit der Staffel im Jahr 2024. Zwei Jahre später folgte im Jahr 2025 mit der Mixed-Staffel die zweite WM-Bronzemedaille.