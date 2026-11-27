Die Bundesnetzagentur will schrittweise Standorte identifizieren, über die im Krisen- und Katastrophenfall die Notfallkommunikation gelingen kann.

Die Bundesnetzagentur will schrittweise Standorte identifizieren, über die im Krisen- und Katastrophenfall die Kommunikation von Behörden und Bevölkerung aufrechterhalten werden kann. Mit der Fortschreibung des 2022 vorgelegten Strategiepapiers zur Resilienz reagiert man auf die Stromausfälle in Berlin im September 2025 und Januar 2026.

Um sich auf künftige Krisen- oder Katastrophenfälle vorzubereiten, hat die Bundesnetzagentur gemeinsam mit Mobilfunkbetreibern ihr Strategiepapier zur Resilienz der Netze weiterentwickelt. Eine Strategie zur Resilienz der Kommunikationsnetze hatte man erstmals nach der Flutkatastrophe im Ahrtal aufgelegt. Damals waren sowohl Funkmasten als auch Netzkabel zerstört worden, sodass viele Bewohner noch nicht einmal mehr Notrufe absetzen konnten.

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DasKritische Faktoren dabei sind laut Bundesnetzagentur die begrenzte Verfügbarkeit gespeicherter Energiereserven, die Nachversorgung mit Energieträgern für Notstromsysteme, die Erreichbarkeit und Zugänglichkeit betroffener Standorte, die Verfügbarkeit von Personal, Dienstleistern und Ersatzkomponenten, die Dauer bis zur Wiederherstellung der Energieversorgung, der Zeitablauf bis zur Erlangung einer stabilen Informationslage sowie eine gegebenenfalls notwendige Koordinierung mit Nachbarstaaten. Neu ist insbesondere der konkrete Vorschlag, ein Rumpfnetz vorzusehen, über das die Basiskommunikation zwischen Behörden und Bürgern, aber auch zwischen den Bürgern untereinander, aufrechterhalten werden kann.