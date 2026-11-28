Die Bundesnetzagentur bietet seit 2025 den Mängelmelder Post an. Verbraucher können hier systemische Probleme melden. Einzelne Fälle bleiben bei der Deutschen Post.

Die Bundesnetzagentur hat im dritten Quartal 2025 ein neues Online-Tool mit dem Namen Mängelmelder Post eingeführt. Dieses Instrument dient Verbrauchern dazu, wiederkehrende oder systemische Mängel bei der Zustellung von Briefen und Paketen zu dokumentieren. Das Portal wird von der Bundesnetzagentur bereitgestellt und hat das Ziel, strukturelle Schwächen in der deutschen Postversorgung sichtbar zu machen. Damit soll ein signifikanter Beitrag zur Schaffung von Transparenz in einem Bereich geleistet werden, der bisher als intransparent galt.

Systemische Probleme melden statt Einzelfälle

Der Mängelmelder ist konzipiert, um anhaltende oder wiederholte Unregelmäßigkeiten schneller zu erkennen und zu analysieren. Das Tool ist ausdrücklich nicht für die Bearbeitung von individuellen Einzelfällen gedacht. Stattdessen soll der Dienst einen besseren Überblick über generelle Probleme bei den Postdiensten verschaffen. Die Ergebnisse aus den gemeldeten Daten sollen zusammen mit der Gesamtzahl der eingegangenen Beschwerden von der Bundesnetzagentur regelmäßig veröffentlicht werden. Individuelle Fälle, wie ein einzelner verloren gegangener Brief, sollten weiterhin direkt und ausschließlich bei der Deutschen Post gemeldet werden. Die Deutsche Post steht für eine reibungslose Zustellung ein, doch bei der massiven Anzahl an Sendungen sind vereinzelt Fehler unvermeidlich.

Also read Österreichische Post nimmt 7000. Elektrofahrzeug in Betrieb

Kriterien für eine sinnvolle Beschwerde

Vor der Einreichung einer Beschwerde im Mängelmelder Post ist eine sorgfältige Prüfung des konkreten Falls ratsam. Ein verspäteter Brief führt in der Regel nicht zu einem Erfolg, da die Deutsche Post für reguläre Briefsendungen bis auf Express-Lieferungen keine fest zugesicherte Lieferzeit garantiert. Zudem wird angestrebt, dass 95 Prozent aller Briefe bereits am Tag nach dem Einwurf zugestellt werden sollen. Verluste können zudem durch externe Ursachen entstehen, die außerhalb der Kontrolle der Zusteller liegen. Wenn jedoch regelmäßig Probleme auftreten, wie ausbleibende Zustellungen, beschädigte Inhalte, Beleidigungen durch den Zusteller oder Briefe im Nachbarkasten, ist eine Beschwerde berechtigt.

Kontaktaufnahme mit der Deutschen Post

Für die direkte Bearbeitung individueller Probleme bietet die Deutsche Post verschiedene Servicekanäle an. Bei einer nicht erfolgten Zustellung kann ein Nachforschungsauftrag gestellt werden, dieser steht jedoch in der Regel nur für verfolgbare Sendungen wie Pakete oder Einschreiben zur Verfügung. Für Privatpersonen steht die Nummer 0228 4333-112 zur Verfügung, die montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie samstags bis 14:00 Uhr besetzt ist. Diese Nummer gilt auch als Ansprechpartner für DHL-Sendungen von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr an allen Wochentagen.

Advertisement

Advertisement

Service für Geschäfts- und Privatpersonen

Die Deutsche Post stellt spezifische Kontaktdaten für unterschiedliche Kundengruppen bereit. Geschäftskunden können unter der Nummer 0180-6 555 555 erreichen werden. Pro Anruf aus dem Festnetz entstehen Kosten von 0,20 Euro, während Anrufe aus dem Mobilfunknetz 0,60 Euro pro Kontakt kosten. Alternativ ist die Kontaktaufnahme über die offizielle Webseite möglich, wo Nutzer den Beschwerdeanlass auswählen und eine Nachricht eingeben können. Die Antwort erfolgt in der Regel an die angegebene E-Mail-Adresse. Zudem bleibt der postalische Briefweg als Option bestehen.

Der Versand eines Schreibens an die Deutsche Post ist weiterhin möglich, jedoch muss für die Bearbeitungsdauer mit einer längeren Wartezeit gerechnet werden. Bei anhaltenden Beanstandungen und systemischen Fehlern besteht die Möglichkeit, sich an den Verbraucherservice Post der Bundesnetzagentur zu wenden. Hier können Falschlieferungen oder andauernde Ausfälle bei Zustellungen gemeldet werden. Eine persönliche Vorstellung in einer lokalen Postfiliale ist ebenfalls eineOption zur Klärung von Missständen. Es sei angemerkt, dass die angebotenen Kontaktwege sich jederzeit ändern können und keine direkte Verbindung zur Redaktion oder der Deutschen Post besteht.