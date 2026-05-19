Bundesnetzagentur warnt vor gefälschten Schreiben, die Betreiber von Photovoltaikanlagen abzukaufen

Die Bundesnetzagentur warnt vor gefälschten Schreiben, die derzeit Betreiber von Photovoltaikanlagen abzukaufen versuchen. Die Absender behaupten, dass die Anlagen nicht korrekt registriert wurden, und fordern Zahlungen innerhalb von 14 Tagen.

Mit gefälschten Schreiben im Namen der Bundesnetzagentur wollen Kriminelle derzeit Betreiber von Photovoltaikanlagen abzocken. In den Briefen behaupten die Täter, die Anlagen seien nicht korrekt registriert worden.

Die Bundesnetzagentur warnt jetzt ausdrücklich vor der Masche. Die Briefe wirken auf den ersten Blick offiziell. Angeblich stammen sie von einer Außenstelle der Bundesnetzagentur in Sömmerda. Doch diese Dienststelle existiert gar nicht.

Auch bei den Kontaktdaten fallen Ungereimtheiten auf. Die angegebenen Telefonnummern gehören nicht zur Behörde. Zusätzlich nutzen die Täter keine offizielle Mail-Adresse der Bundesnetzagentur, sondern eine Adresse des Anbieters "mail.de". Für echte Behördenschreiben sei das völlig unüblich.

Auffällig ist außerdem, dass die Briefe keine Unterschrift enthalten. Auch das sprichtInhaltlich bauen die Absender gezielt Druck auf. Empfänger sollen innerhalb von 14 Tagen insgesamt 41,60 Euro zahlen. Wer die Frist verstreichen lasse, müsse angeblich mit einer höheren Sanktion von 208 Euro rechnen. mit rechtlichen Schritten.

So sollen Betroffene möglichst schnell zahlen, ohne die Angaben zu prüfen. Die Bundesnetzagentur macht deutlich: Niemand sollte auf die Forderungen reagieren oder Geld zahlen.überweisen noch persönliche Daten weitergeben. Auch die angegebene IBAN sollte keinesfalls genutzt werden. Ebenso rät die Behörde davon ab, auf die Briefe zu antworten oder Unterlagen an die Absender zu schicken.

Betreiber von Solaranlagen sollten stattdessen prüfen, ob ihre Anlage korrekt im Marktstammdatenregister eingetragen ist. Bei Fragen empfiehlt die Bundesnetzagentur, ausschließlich die offiziellen Kontaktwege der Behörde zu nutzen. Wer bereits Geld überwiesen oder sensible Daten weitergegeben hat, sollte den Vorfall möglichst schnell bei der Polizei melden





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