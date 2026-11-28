Die Gasspeicher in Deutschland sind mit 54 Prozent deutlich leerer als im Vorjahr. Die Bundesnetzagentur und Verbände bewerten die Lage unterschiedlich, während die Temperaturen sinken.

Die deutschen Gasspeicher sind mit einem Füllstand von knapp 54 Prozent deutlich leerer als in vergleichbaren Zeiträumen der vergangenen Jahre. Die Bundesnetzagentur stuft diese Entwicklung in ihrer aktuellen Lagebewertung sehr ernst ein, da die Füllstände seit zehn Tagen in Folge sinken und zu Beginn der Heizsaison einen historischen Rekordtiefstand markieren. Vor einem Jahr lag der vergleichbare Wert noch bei rund 68 Prozent.

Ständiger Rückgang der Speicherreserven

Die Daten der offiziellen Monitoring-Stelle zeigen einen klaren, anhaltenden Abwärtstrend bei den deutschen Gasvorräten. Nachdem am 18. November noch ein minimales Plus von 0,04 Prozent verzeichnet wurde, drehten die Entnahmen seitdem die Richtung um. Am 23. November sank der Füllstand um 0,57 Prozent, am darauffolgenden Tag um 0,65 Prozent und am 25. November sogar um 0,8 Prozent im Tagesvergleich. Diese Dynamik trifft auf einen Zeitraum, in dem die Temperaturen fast überall in Deutschland unter null Grad fallen und die Heizungen in Haushalten und Betrieben stark hochgedreht werden.

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Differierende Einschätzungen der Akteure

Während der Verband der Gasspeicher-Betreiber INES drastische Konsequenzen für die Versorgungssicherheit prognostiziert, bleibt die Bundesnetzagentur gelassen. INES warnt vor dramatischen Folgen für Haushalte und die Industrie, falls die Temperaturen extrem kalt werden. Man fordere dringenden Handlungsbedarf für die strategische Weiterentwicklung der Wintervorsorge, da die Gasversorgung bei solchen Extremwetterlagen möglicherweise nicht vollständig gewährleistet werden könne. Die Netzagentur hingegen betont, dass die Versorgung insgesamt stabil sei und sich die Speicherentleerung noch im Rahmen der marktlichen und wetterbedingten Erwartungen bewege. Bisher lägen keine Anzeichen für eine akute Mangellage vor.

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Importwege und globale Marktspannungen

Die deutsche Gasversorgung stützt sich nicht ausschließlich auf die heimischen Speicher, sondern bezieht Gas über Pipelines aus Norwegen und weiteren Nachbarländern. Ein zunehmend wichtiger Pfeiler sind zudem die neuen LNG-Terminals, über die Flüssiggas per Frachter angeliefert wird. Bei Bedarf können zusätzliche Mengen direkt auf dem Weltmarkt beschafft werden. Diese Flexibilität wird jedoch durch geopolitische Spannungen erschwert. Der Konflikt im Iran sorgt dort immer wieder für massive Preissprünge auf den globalen Energiemärkten, was die Kosten für notwendige Zusatzeinkäufe in die Höhe treibt und die finanzielle Belastung für Gaskunden erhöht.