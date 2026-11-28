Das BSW will sich im Umgang mit der AfD an der Praxis in Sachsen-Anhalt orientieren. Beim Bundesparteitag lehnte eine Mehrheit ab, sich schärfer von der als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuften Partei zu distanzieren.

und Co-Parteichef Fabio De Masi hatten vehement für den sogenannten Magdeburger Weg des BSW geworben. Die Linie bedeutet: keine Koalition mit der AfD, keine Stimmen für einen AfD-Kandidaten bei der Wahl eines Ministerpräsidenten, keine offizielle Tolerierung – aber gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und möglicherweise auch schriftliche Vereinbarungen mit der AfD.

Das entspricht der Praxis des BSW in Sachsen-Anhalt seit der Landtagswahl vom September. Im Landtag haben die AfD mit 39 Sitzen und das BSW mit fünf Sitzen gemeinsam die Mehrheit der 83 Mandate. Wagenknecht sagte, es gebe Politiker in der AfD, die völkisch gesinnt seien, eine millionenfache »Remigration« wollten oder die Kriege von US-Präsidentunterstützten, »die schlimmsten Sozialschweinereien« mitmachen würden. Aber es gebe auch andere Positionen: »Die Realität ist eben nicht so holzschnittartig.

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« Friedenspolitisch sei die AfD dem BSW so nahe wie keine andere Partei. Die AfD sei kein langfristiger strategischer Partner. »Aber solange es ein Zeitfenster für konkrete Veränderungen, Verbesserungen gibt, so lange müssen wir es nutzen«, sagte Wagenknecht. So verstehe sie auch das Vorgehen des BSW in Sachsen-Anhalt.