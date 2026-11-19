Die Bundespolizei verbietet in der Weihnachtszeit gefährliche Gegenstände an bayerischen Bahnhöfen. Betroffen sind mehrere Standorte wie München und Nürnberg. Details zu Dauer und Ausnahmen.

Die Bundespolizei führt in Bayern während der Vorweihnachtszeit strengere Kontrollen an mehreren bedeutenden Bahnhöfen durch. Ein generelles Mitführverbot für Messer, Schusswaffen und gefährliche Werkzeuge gilt an diesen Standorten für mehrere Wochen, um die Sicherheit der Reisenden zu erhöhen. Diese Maßnahme betrifft sowohl Reisende als auch das Personal in allen zugänglichen Bereichen der Stationen.

Zeitplan und betroffene Standorte

Das Verbot gilt nicht flächendeckend, sondern beschränkt sich auf ausgewählte Knotenpunkte. Am München Hauptbahnhof sowie am Bahnhof München Pasing beginnt das Verbot am Freitag, den 20. November, um 6 Uhr und endet am Sonntag, den 3. Januar, um 24 Uhr. Diese beiden Standorte gehören zu den ersten, die unter die strengeren Regeln fallen.

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Auch die S-Bahn-Stationen Stachus und Marienplatz in München sind vom Freitag, den 20. November, 6 Uhr, bis zum Sonntag, den 3. Januar, 24 Uhr, betroffen. Die Maßnahmen decken dabei nicht nur die Hauptgebäude ab, sondern erstrecken sich auch auf Unterführungen und Tunnel, die zum Bahnhofsgelände gehören.

In Augsburg gilt das Verbot im Hauptbahnhof ab Montag, den 23. November, um 6 Uhr bis zum Sonntag, den 3. Januar, um 24 Uhr. Der Hauptbahnhof Nürnberg schließt sich mit einem Startzeitpunkt am Freitag, den 27. November, um 6 Uhr bis zum Sonntag, den 3. Januar, um 24 Uhr, an. Diese zeitliche Staffelung soll den steigenden Reiseandrang zu unterschiedlichen Terminen bewältigen.

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Gelassene Entscheidungen der Einsatzkräfte

Laut einem Sprecher der Bundespolizei ist bei der Durchsetzung des Verbots Augenmaß entscheidend. Im Gegensatz zu Messern, bei denen das Verbot strikter ist, kann die Einzelfallentscheidung bei Werkzeugen auch von einem glaubhaften Grund abhängen. Die Polizei prüft also nicht nur das Objekt, sondern auch den Kontext der Mitführung.

Dazu gehören explizit Waffen, Schreckschusswaffen sowie Hieb-, Stoß- und Stichwaffen in allen Variationen. Die Bundespolizei zielt darauf ab, mehr Gegenstände zu konfiszieren, als das allgemeine Gesetz eigentlich vorschreibt. Dies dient der Prävention und soll potentielle Gefahrenquellen im Vorfeld neutralisieren, bevor sie eskalieren können.

Schulung und Ausnahmen für Handwerker

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei sind speziell geschult, um die Regeln korrekt anzuwenden. Ein Sprecher nannte Handwerker auf dem Arbeitsweg als konkretes Beispiel für erlaubte Ausnahmen. Wenn Personen einen plausiblen Grund für den Transport von Werkzeugen vorweisen können, wird in der Regel davon abgesehen, die Gegenstände zu beschlagnahmen.

Die Maßnahme soll vor allem das erhöhte Reiseaufkommen in der Vorweihnachtszeit sicherer gestalten. Die Bundespolizei betont, dass der Effekt primär darin besteht, dass mehr Waffen und verbiete Gegenstände sichergestellt werden. Dies dient der allgemeinen Sicherheit der Passagiere in den überfüllten Stationen.

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Rechtsgrundlage und Umsetzung

Die Bundespolizei nutzt ihre Befugnisse, um die Sicherheit im Schienenverkehr zu gewährleisten. Die Regelung gilt für alle Personen, die sich in den betroffenen Gebäudeteilen aufhalten. Dies schließt Wartebereiche, Zugänge und Durchgänge ein, die physisch zum Bahnhof gehören.

Die klare Ansage der Behörden zielt darauf ab, potenzielle Täter abzuschrecken. Durch das sichtbare Vorhandensein der Kontrollen und die strikten Vorgaben soll ein sicheres Umfeld für die Weihnachtseinkäufe und Reisen der Bevölkerung geschaffen werden. Die genauen Zeitfenster sind festgelegt und lassen wenig Spielraum für Interpretationen der Uhrzeiten.