In München stürzte ein fünf Monate altes Baby auf die Gleise. Die betrunkenen Eltern sind für den Vorfall verantwortlich. Ein Mutiger rettete das Kind. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich am Sonntagmorgen am Hauptbahnhof in München, als ein fünf Monate altes Baby von den Eltern versehentlich ins Fahrgleis gestoßen wurde. Die junge polnische Familie soll sich in stark alkoholisiertem Zustand befunden haben, was laut den Ermittlungen der Bundespolizei die Ursache für den Unfall war.

Dramatische Rettung am Gleis 25

Gegen 03:45 Uhr fiel einem Mitarbeiter der Bahn die torkelnde Bewegung des Elternpaares im Alter von 18 und 23 Jahren auf. Die beiden Polen waren am Bahnsteig des Gleises 25 unsicher unterwegs, als sie unbeabsichtigt gegen den Kinderwagen ihres Kindes stießen. Dieser rollte daraufhin aus dem Gleichgewicht und stürzte von der Kante hinunter auf die Schienen.

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Durch den Aufprall erlitt das Kind zunächst Prellungen am Kopf und litt unter Unterkühlung. Trotz des Schreckens ist die Verletzungslage des Säuglings nach Angaben der Polizei nicht lebensbedrohlich. Das Baby wurde unverzüglich von Rettungskräften versorgt und anschließend zu weiteren medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bürgeraktion verhindert Katastrophe

Ein 24-jähriger syrischer Mann war Zeuge der dramatischen Szene und reagierte blitzschnell, um Schlimmeres zu verhindern. Ohne Zögern kletterte er in den gefährlichen Bereich zwischen den Gleisen, um den Säugling zu sich zu ziehen und in Sicherheit zu bringen. Er blieb in der Nähe des Kindes, bis die Bundespolizei am Tatort eintraf, um die weitere Betreuung zu übernehmen.

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Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässigkeit

Die Bundespolizei hat das Verfahren aufgenommen, da von Fahrlässigkeit ausgegangen wird. Die Eltern stehen im Verdacht, durch ihren alkoholisierten Zustand die Aufsichtspflicht schwer zu vernachlässigen und ihr Kind damit in erhebliche Gefahr gebracht zu haben. Die genauen Umstände des Stoßes werden weiterhin geprüft, um die Schuldfrage abschließend zu klären.

Krankenhausaufenthalt und weitere Schritte

Aktuell befindet sich das Kind zur weiteren Abklärung der Prellungen und Unterkühlung in ärztlicher Beobachtung. Die Eltern wurden vorerst von den Ermittlern festgehalten und müssen sich der weiteren polizeilichen Untersuchung stellen. Der mutige Retter wurde von den Sicherheitsbehörden für sein schnelles Eingreifen gelobt und sein Verhalten als entscheidend für das Überleben des Kindes gewürdigt.