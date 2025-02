Bundespolizei nimmt sechs mutmaßliche Schleuser-Opfer auf

Die Bundespolizei hat in den vergangenen Tagen drei syrische und drei türkische Migranten aufgegriffen, die ohne gültige Papiere mit Fernbus und Zug nach Deutschland einreisen wollten. Bei den Ermittlungen stießen die Beamten auf Unterstützer der Migranten, gegen die ermittelt wird.

In den letzten Tagen (9. und 11. Februar) hat die Bundespolizei insgesamt sechs mutmaßliche Schleuser -Opfer aufgegriffen. Drei syrische und drei türkische Migranten versuchten, ohne gültige Papiere mit Fernbus und Zug nach Deutschland einzureisen. Bei den Ermittlungen stießen die Bundespolizisten auf Unterstützer der Migranten . Am Dienstag (11. Februar) kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) zwei syrische Fernbusreisende auf dem Weg von Mailand nach Białystok.

Die beiden 26-jährigen Männer hatten abgelaufene Reisepässe und keine gültigen Aufenthaltstitel. Sie gaben an, nach Regensburg zu reisen, um Asyl zu beantragen und später ihre Familien nachzuholen. Beide sagten, in ihrem Heimatland keiner Bedrohung oder Verfolgung ausgesetzt zu sein. Ermittlungen ergaben, dass sie ihre Busfahrscheine von einem unbekannten Helfer erhalten hatten. Die beiden Migranten wurden wegen versuchter unerlaubter Einreise angezeigt und nach Österreich zurückgewiesen. Gegen den unbekannten Helfer wird nun wegen Einschleusens von Ausländern ermittelt.Bereits am Sonntag (9. Februar) hatten Lindauer Bundespolizisten am Bahnhof Lindau-Reutin einen ausweislosen syrischen Mann (26 Jahre) sowie drei türkische Männer (19, 22 und 25 Jahre) aufgegriffen. Die vier Migranten wollten ohne die notwendigen Dokumente mit einem Zug nach Deutschland einreisen. Während der Sachbearbeitung im Revier der Bundespolizei meldeten sich zwei türkische Männer in der Dienststelle der bayerischen Polizisten, um ihre Brüder abzuholen. Bei den Brüdern handelte es sich um die zuvor aufgegriffenen Migranten. Die beiden 30 und 31 Jahre alten Männer, die legal in Deutschland lebten, erhielten Anzeigen wegen Beihilfe zum versuchten unerlaubten Aufenthalt und wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass der Vater des 31-jährigen und des 19-jährigen Abholers, der in der Türkei lebt, 4.000 Euro für die Reise von Bosnien nach Deutschland an Schleuser gezahlt haben soll. Die Ermittlungen der Bundespolizei wegen Einschleusens von Ausländern richten sich daher gegen mindestens zwei bisher unbekannte Beschuldigte sowie den Vater des 19-Jährigen. Alle vier Zugreisenden wurden wegen versuchter unerlaubter Einreise angezeigt. Die drei türkischen Migranten wurden nach Österreich zurückgewiesen. Der syrische Migrant war bereits bei den österreichischen Behörden als Asylbewerber registriert und musste unverzüglich ausreisen.





