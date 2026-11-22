Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unternimmt zu Beginn seines Ausscheidens aus dem Amt im März eine ausgedehnte Reise in die Elfenbeinküste, nach Ghana und Kenia. In Ghana eröffnet er den Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfel, das wichtigste bilaterale Unternehmer-Treffen auf dem Kontinent. In Kenia besucht er ein Callcenter und ein Medizin-Start-up in Tatu City sowie Umweltaktivisten auf Crescent Island. In der Elfenbeinküste steht die regionale Sicherheit im Fokus, insbesondere die Ausbildung von Einsatzkräften an einer Anti-Terror-Akademie.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Angesichts seines Abschieds aus dem Amt im März wird es eine seiner letzten größeren Auslandsreisen sein.

Sie führt ihn in die Elfenbeinküste, nach Ghana und Kenia. Neben politischen Gesprächen wird er in Ghana den Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfel eröffnen. Die Konferenz gilt als das wichtigste bilaterale Unternehmer-Treffen auf dem Kontinent. In Kenia besucht der Bundespräsident ein Callcenter und ein Medizin-Start-up in der privat finanzierten Retortenstadt Tatu City, um den Wandel des Landes zum Wirtschafts- und Technologiestandort zu würdigen.

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Außerdem stehen Gespräche mit Umweltaktivisten auf Crescent Island im Naivasha-See an. Das Naturgebiet wurde durch den Film"Jenseits von Afrika" bekannt. Es gilt als Besonderheit, weil es keine Raubtiere gibt und zu Fuß durchquert werden kann. Ein weiteres Thema der Reise ist die regionale Sicherheit.

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In der Elfenbeinküste geht es in einer Anti-Terror-Akademie um die Ausbildung von Einsatzkräften.