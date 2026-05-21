Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Weg von Krieg in Deutschland kritisiert, da die Bundesregierung bisher keine großen Reformen umgesetzt hat. Steinmeier sieht jedoch den Willen bei der Regierung und spricht von der Notwendigkeit von Reformen in Deutschland, um die Gesellschaft zu verbessern.

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bemängelt, dass die Bundesregierung bisher keine Großreformen umgesetzt hat.

'Es fehlt, glaube ich, nicht am ernsten Willen, Veränderungen herbeizuführen', sagte Steinmeier dem Podcast 'Vorangeracht' von 'T-Online'. 'Es fehlt nicht daran, die Felder auszuleuchten, auf denen diese Reformen notwendig sind. Aber es ist bisher nicht gelungen, das in einem wirklich großen Paket zusammenzuführen, das die Öffentlichkeit so überzeugt hätte, dass sie den weiteren Weg von Reformen bereitwillig mitgeht.





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