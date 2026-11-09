Bundespräsidentenwahl 2027: Ablauf, Mehrheiten und Kandidaten im Überblick

Alles zur Wahl des Bundespräsidenten am 30. Januar 2027. Erfahren Sie den Ablauf in der Bundesversammlung, die benötigten Mehrheiten und die Positionen von Union, SPD und AfD.

Die bevorstehende Wahl des neuen deutschen Staatsoberhaupts rückt mit dem 30. Januar 2027 immer näher. Am Montag nimmt Susanne Aigner an der Sitzung der CDU-Spitze teil, was als entscheidender Schritt auf dem Weg zur offiziellen Nominierung gewertet wird. Diese Personalie markiert eine wichtige Wegmarke für die politische Landschaft, da die eigentliche Wahl durch die Bundesversammlung erst wenige Wochen später stattfindet.

Ablauf der Bundesversammlung am 30. Januar 2027

Die Bundesversammlung tritt am Samstag, dem 30. Januar 2027, im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zusammen. Ihre einzige verfassungsrechtliche Aufgabe besteht darin, den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin zu wählen. Dieser Termin ist fixiert, sodass der Wahlakt am angegebenen Datum unweigerlich stattfindet.

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Die Versammlung setzt sich aus 1260 Mitgliedern zusammen. Diese Zahl ergibt sich aus der Addition aller 630 Abgeordneten des Deutschen Bundestages und 630 Abgeordneten, die von den Landtagen entsendet werden. Die Ländervertreter sind zumeist Landtagsabgeordnete, es können jedoch auch Kommunalpolitiker und Persönlichkeiten aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens ein Mandat erhalten.

Ein politisches Mandat ist für die Mitglieder nicht zwingend erforderlich. Das passive Wahlrecht hat jede und jeder Deutsche, die oder der das passive Wahlrecht zum Bundestag besitzt. Eine wichtige Einschränkung im Vergleich zu allgemeinen Wahlen besagt, dass Kandidaten das vierzigste Lebensjahr vollendet haben müssen.

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Stimmverteilung und notwendige Mehrheiten

Das Grundgesetz regelt präzise, wie der Gewinner ermittelt wird. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält. Im ersten und zweiten Wahlgang wären also 631 der 1260 Stimmen nötig, um die absolute Mehrheit zu erreichen.

Falls diese Mehrheit nicht zustande kommt, ändert sich die Regel im dritten Wahlgang. Dort ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält, also eine relative Mehrheit. Historische Beispiele zeigen, dass diese Szenarien eintreffen können. In der Bundesversammlung 2010 wurde Christian Wulff, Kandidat von Union und FDP, erst im dritten Wahlgang gewählt.

Damals holte er mehr Stimmen als Joachim Gauck, der als Kandidat von SPD und Grünen antrat. Gauck wurde nach Wulffs Rücktritt 2012 im ersten Wahlgang gewählt. Ebenso setzte sich 1969 Gustav Heinemann der SPD erst im dritten Wahlgang gegen Gerhard Schröder von der CDU durch.

Politische Mehrheiten und parteiübergreifende Unterstützung

Die aktuellen Umfragen deuten auf eine stabile Mehrheit für die etablierten Parteien hin. SPD-Politiker hatten bereits in den vergangenen Wochen Sympathien für die Personalie Susanne Aigner geäußert. CDU, CSU und SPD verfügen gemeinsam über gut 50 Sitze mehr als die absolute Mehrheit in der Bundesversammlung.

Die Union erhält nach Plattform-Ermittlungen 431 oder 432 Sitze, die SPD bringt 251 bis 253 Sitze mit. Sollte sich auch die Grüne Partei für Aigner aussprechen, hätte sie eine noch komfortablere Mehrheit. Dies würde theoretisch eine Wahl bereits im ersten Wahlgang ermöglichen.

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Die AfD wird in diesem Prozess eine aktivere Rolle spielen. AfD-Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel deutete im Frühling im Tagesspiegel die Nominierung eines eigenen Kandidaten an. Infolge ihrer jüngsten Wahlerfolge wird die AfD mit 260 bis 262 Sitzen in der Bundesversammlung 2027 stärker denn je präsent sein.

Amtseinführung und Amtsübergang

So ist der Ablauf bei der Verkündung üblich. Zunächst gibt die Bundestagspräsidentin das Ergebnis der Stimmenauszählung bekannt und fragt die gewählte Person, ob sie die Wahl annimmt. Dann folgt eine kurze Ansprache der oder des Gewählten. Danach endet die Bundesversammlung formell.

Der Amtsantritt erfolgt nicht sofort. Die zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet am 18. März 2027. Die Präsidentschaft des Nachfolgers beginnt erst mit der Leistung des Amtseides, üblicherweise vor einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat.

Dieser Termin könnte etwa am 19. März 2027 stattfinden. Ein Blick auf Steinmeiers Rede nach seiner zweiten Wahl 2022 zeigt, dass das Amt auch internationale Relevanz besitzt. Wenige Tage vor Russlands Vollinvasion in der Ukraine appellierte er an Wladimir Putin, die Schlinge um den Hals der Ukraine zu lösen und einen Weg zur Bewahrung des Friedens in Europa zu suchen.