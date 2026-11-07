Am Montag kündigt Friedrichs ihre Kandidatur für die Bundespräsidentenwahl 2027 an. Die 18. Bundesversammlung wählt am 30. Januar 2027 den Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier.

Friedrichs wird am Montag vor die Presse treten, um ihre Kandidatur für das höchste Staatsamt in der Bundesrepublik Deutschland offiziell zu verkünden. Dieser Schritt markiert den Beginn des formalen Wahlkampfes für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier, dessen Amtszeit mit dem Ende seiner aktuellen Periode endet. Die Entscheidung darüber, ob sie die erste Frau in diesem Amt wird, fällt jedoch nicht unmittelbar nach der Ankündigung, sondern erst mehrere Wochen später.

Wahlverfahren der 18. Bundesversammlung am 30. Januar 2027

Am Samstag, dem 30. Januar 2027, tritt die 18. Bundesversammlung zusammen, um den oder die neue Bundespräsidentin zu bestimmen. Diese Versammlung hat die einzige Aufgabe, den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier zu wählen. An dieser Wahl nehmen insgesamt 1260 Personen teil, die das Wahlrecht ausüben.

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Hälfte der Wähler sind die 630 Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Die andere Hälfte besteht aus 630 Vertretern, die von den Landtagen der einzelnen Bundesländer entsandt werden. Die Anzahl der Stimmen pro Bundesland richtet sich streng nach der Größe der Bevölkerung in den jeweiligen Ländern.

Die Auswahl der Landesvertreter erfolgt in den jeweiligen Parlamentsdebatten. Wie in der Vergangenheit wird die Versammlung nicht nur aus gewählten Politikern bestehen, sondern auch zahlreiche Prominente aus verschiedenen Lebensbereichen umfassen.

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Prominente Delegierte und parteipolitische Nominierungen

Die prominenteste Wählerin dürfte mit Abstand die Altkanzlerin Angela Merkel sein. Sie hat acht Mal den Wahlkreis Vorpommern-Rügen für ihre Partei gewonnen. Dennoch nominiert die CDU-Fraktion in Schleswig-Holstein sie für die Bundesversammlung, da sie nicht direkt aus Mecklenburg-Vorpommern kommt.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die CDU nach der dramatischen Wahlniederlage im September 2024 nicht mehr im Landtag vertreten. Daher kann die Partei dort keine eigenen Vertreter für die Wahl des Staatsoberhauptes aufstellen. Die Nomierung durch Schleswig-Holstein gilt daher als Sonderkonstruktion.

Der Juniorpartner der CDU in Kiel, die Grünen, möchten ebenfalls eine Schriftstellerin nominieren. Gemeint ist Caroline Wahl, die 31-jährige Bestseller-Autorin, die 40 Jahre jünger ist als Merkel. Wahl hat mehr Bücher verkauft als jede andere lebende deutsche Autorin und schaffte ihren Durchbruch mit dem Debütroman "22 Bahnen". Im August erschien ihr letztes Buch "1999 Meter über dem Meer".

In Bremen, das nur 60 Kilometer vom Meer entfernt liegt, nominierte die SPD-Landtagsfraktion die Schauspielerin Katja Riemann. Fraktionschef Mustafa Güngör begründete die Wahl damit, dass Riemann ein politischer Mensch sei, dem die Demokratie in Deutschland sehr am Herzen liege. Riemann unterstrich dies kürzlich, als sie die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit moderierte und den amtierenden Bundespräsidenten ankündigte.

Fußball, Wissenschaft und Wirtschaft im Wahlkollegium

Die Bremer CDU-Fraktion entschied sich hingegen für den ehemaligen Fußballnationalspieler Tim Borowski. Der 46-Jährige verbrachte fast seine gesamte Karriere beim SV Werder Bremen. Heute arbeitet er als TV-Experte und Spielerberater. Borowski wird nicht das einzige Gesicht aus dem Fußballbereich sein.

Rheinland-Pfalz schickt den ehemaligen Bundesligaschiedsrichter Markus Merk in die Bundesversammlung. Die CDU-Fraktion Baden-Württemberg nominierte außerdem den ehemaligen VfB-Torjäger Cacau. Nach seiner Spielerkarriere war er als Integrationsbeauftragter des DFB tätig und ist heute Markenbotschafter des VfB Stuttgart.

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Der 91-jährige Unternehmer Reinhold Würth hat ebenfalls einen Platz im Wahlkollegium. Der "Schraubenkönig" aus Künzelsau verwandelte den Schraubengroßhandel seiner Eltern in einen Weltkonzern. Als Kunstsammler und Kulturförderer wurde er von der Südwest-CDU als Kandidat aufgestellt. Die Grünen in Baden-Württemberg nominierten ebenfalls eine bekannte Unternehmerin, Nicola Leibinger-Kammüller, die Vorstandsvorsitzende des Maschinenbauunternehmens Trumpf ist.

Medienexperten und Nobelpreisträgerinnen als politische Akteure

Die Grünen nominierten zudem zwei Prominente aus anderen Bereichen. Hartmut Engler, seit Jahrzehnten als Frontmann der Band "Pur" bekannt, erhielt für sein ehrenamtliches Engagement 2010 den Verdienstorden des Landes und später das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Die andere Nominierung geht an die Tübinger Wissenschaftlerin Christiane Nüsslein-Volhard. Für ihre Arbeit in der Genforschung erhielt die studierte Biologin, Chemikerin und Physikerin 1995 den Medizin-Nobelpreis. Die 84-Jährige ist die erste und bislang einzige deutsche Wissenschaftlerin, der ein Nobelpreis in Naturwissenschaften zugesprochen wurde.

Eine Überraschung sorgte die BSW-Fraktion in Sachsen. Sie hat den ehemaligen "Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber auf ihre Liste gesetzt. Ronny Kupke, Fraktionsvorsitzender, erklärte, dass die Bundesversammlung auch die Meinungsvielfalt abbilden solle. Schreiber stelle sich gesellschaftlichen Konflikten und scheue nicht vor kontroversen Debatten zurück.

Schreiber verließ die Öffentlich-Rechtlichen im Jahr 2025 Richtung Axel Springer. Zum Ende des Jahres wird er den Konzern jedoch wieder verlassen, um für das arabische Fernsehen zu arbeiten. Aktive Bundes- und Landtagsabgeordnete stellen weiterhin die größte Gruppe in der Bundesversammlung, ergänzt durch parteinahe Persönlichkeiten.