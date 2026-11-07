Bundespräsidentenwahl: Historische Herausforderer und unkonventionelle Kandidaturen

Ein Rückblick auf unkonventionelle Kandidaten bei der Bundespräsidentenwahl. Von Max Otte über Alexander Hold bis zu Alfred Weber: Wer setzte sich durch und warum?

Die bevorstehende Wahl zum Bundespräsidenten wirft Fragen nach der Vielfalt der Anwärter auf. Obwohl die Kandidatur von Constantin Schreiber, dem vom BSW in Sachsen nominierten Ex-Nachrichtensprecher, offiziell noch nicht verkündet wurde, deutet alles auf sein Engagement hin. Das Grundgesetz erlaubt theoretisch zahlreiche Herausforderer, da jede Person das Amt antreten kann.

Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass Schreiber nicht der Einzige sein wird. Bei allen siebzehn bisherigen Wahlen traten neben realistischen Anwärtern auch Kandidierende an, denen große Chancen nicht zugetraut wurden. Diese wurden dennoch aufgestellt, um politische Themen zu betonen, Delegierten echte Wahlentscheidungen zu ermöglichen oder zur persönlichen Profilierung beizutrage.

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Unkonventionelle Strategien der Kandidaten

Frank-Walter Steinmeier sicherte sich bei seiner Wiederwahl im Jahr 2022 eine deutliche Mehrheit der Delegierten. Mit einer klaren Mehrheit von tausendfünfundvierzig Stimmen gewann er das Amt. Die zweitmeisten Stimmen, insgesamt einhundertvierzig, erhielt ein damaliges Mitglied der CDU, was bei vielen Parteifreunden auf Unmut stieß.

Die Rede ist von Max Otte, dem heute sechsundsechzigjährigen Ökonom und Fondsmanager. Die Alternative für ihn wurde von der AfD als Gegenkandidat vorgeschlagen, was er annahm. Seine enge Verbindung zur AfD stieß schon zuvor auf Kritik, da er drei Jahre lang den Vorsitz des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung innehatte.

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Otte hatte im Jahr 2017 in einem Interview angekündigt, Angela Merkels Migrationspolitik kritisch zu sehen und die AfD bei der Bundestagswahl zu unterstützen. Der CDU-Bundesvorstand reagierte mit einem sofortigen Entzug der Mitgliedsrechte und leitete ein Parteiausschlussverfahren wegen parteischädigenden Verhaltens ein. Otte wehrte sich gegen diese Maßnahme, wurde jedoch im Sommer 2022 rechtskräftig aus der Partei ausgeschlossen.

Fernsehpersönlichkeiten im Rennen

Fünf Jahre zuvor wurde die Kandidatur von Alexander Hold von vielen als kurios, aber nicht als kritisch angesehen. Wie Frank-Walter Steinmeier war Hold Jurist und Politiker. Der breiten Öffentlichkeit war er jedoch vor allem durch seine Gerichtsshow bekannt, in der er in mehr als tausendachtzehnhundert Folgen neben Barbara Salesch als einer der bekanntesten TV-Richter Deutschlands galt.

Für das Amt des Bundespräsidenten schlugen ihn die Freien Wähler vor. Hold engagierte sich bereits seit dem Jahr 2008 in der Kommunalpolitik dieser Partei. Seit 2018 sitzt er im bayerischen Landtag und nahm dort sogar eine Stellvertreterfunktion im Landtagspräsidium unter Ilse Aigner ein.

Auch der Satiriker und Europaabgeordnete Martin Sonneborn von der Die PARTEI sorgte für Aufmerksamkeit, als er im Jahr 2022 seinen siebenundneunzigjährigen Vater Engelbert Sonneborn nominierte. Der Vater war parteilos und erhielt bei der Wahl nur zehn Stimmen. Martin Sonneborn wurde von der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen zur Bundesversammlung entsandt.

Polarisierung und historische Besonderheiten

Die Kandidatur von Engelbert Sonneborn wurde damit begründet, dass der eigentliche Wunschkanidat, der ehemalige Guantanamo-Häftling Murat Kurnaz, die Kriterien nicht erfüllte. Kurnaz war türkischer Staatsbürger und mit dreiunddreißig Jahren zu jung für das hohe Amt. Die PARTEI nutzte diesen Schritt zur politischen Provokation.

Der Neonazi Frank Rennicke war zweimal von der NPD, der heutigen Partei Die Heimat, nominiert. Im Jahr 2009 erhielt er vier Stimmen und im Jahr 2010 drei. Als Liedermacher gilt Rennicke als Schlüsselfigur der rechtsextremen Szene. Im Jahr 2012 stellte die NPD zudem Olaf Rose, Historiker und Autor geschichtsrevisionistischer Schriften, als Kandidaten auf, der ebenfalls nur drei Stimmen erhielt.

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Die Linke nominierte die parteilose Beate Klarsfeld als Gegenkandidatin zur Wiederwahl Steinmeiers. Die für ihren Einsatz gegen NS-Täter und die Aufarbeitung der Vergangenheit bekannte Aktivistin erhielt einhundertsechsundzwanzig Stimmen. Eine unfreiwillige Kandidatur gab es bereits 1954, als die KPD den Soziologen Alfred Weber vorschlug, obwohl er nichts davon wusste und nicht zustimmte.

Ergebnisse und strukturelle Fakten

Bei der Wahl in der Bundesversammlung erhielt Alfred Weber exakt zwölf Stimmen. Diese Zahl entsprach genau der Anzahl der Sitze, die die KPD in der Versammlung innehatte. Sein jüngerer Bruder Max Weber war mit der Situation nicht einverstanden, da er weder über die Nominierung informiert war noch dieser zustimmte.

Theodor Heuss von der FDP hatte bei der Wahl im Jahr 1949 nur knapp und im zweiten Wahlgang gegen Kurt Schumacher von der SPD gewonnen. Fünf Jahre später verzichteten die Sozialdemokraten darauf, einen eigenen Gegenkandidaten aufzustellen. Die KPD reagierte darauf mit der spontanen Nominierung Webers.

Die Struktur der Bundespräsidentenwahl bietet somit Raum für verschiedene politische Aussagen. Während etablierte Parteien auf konservative Kandidaten setzen, nutzen kleinere Gruppierungen oder Einzelkämpfer das Amt oft zur Themensetzung. Die genannten Namen und Stimmenzahlen belegen die Bandbreite dieser Möglichkeiten.

Constantin Schreiber steht damit in einer langen Tradition von Anwärtern, die unterschiedlichste Ziele verfolgen. Ob Profilierung, Polarisierung oder politische Themen: Die Bundespräsidentenwahl dient nicht nur der Wahl des Staatspräsidenten, sondern auch der Darstellung politischer Landschaften. Die Zahlen der Vergangenheit bieten dabei einen klaren Bezugsrahmen für die aktuelle Debatte.