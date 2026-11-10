Bundeskanzler Friedrich Merz und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder haben sich auf Ilse Aigner als neuen Bundespräsidenten geeinigt. Die Einigung fiel zur Feier der Synagoge Ohel Jakob in München zusammen.

Die politische Lage im deutschen Bundespräsident enamt hat sich am Montag geklärt: Bundeskanzler Friedrich Merz und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder haben sich nach monatelangen Verhandlungen auf die Kandidatur von Ilse Aigner geeinigt. Die offizielle Bekanntgabe dieser Einigung fiel zeitlich zusammen mit dem zwanzigsten Jubiläum der jüdischen Synagoge Ohel Jakob in München, was den politischen Akt in einen gesellschaftlich bedeutsamen Kontext stellte. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der jüdischen Gemeinde in München, begrüßte die Entscheidung mit großer Erleichterung und Applaus.

Einhelliger Applaus bei der Synagogenfeier

Bei der Feierstunde saßen die entscheidenden Akteure Markus Söder, Friedrich Merz und Ilse Aigner gemeinsam nebeneinander. Die Stimmung am Vorabend war noch von leichten Verstimmungen geprägt gewesen, doch am Tag der Feier herrschte Eintracht. Charlotte Knobloch lobte Aigner als eine Frau, die für das Beste in Deutschland stehe. Ihre lobenden Worte wurden von der gesamten Versammlung und auch von den politischen Führern Merz und Söder durch spontanen Applaus unterstützt.

Also read Merz will Ilse Aigner als Bundespräsidentin vorschlagen

Die Freude über die Kandidatur war bei allen Anwesenden spürbar. Für die Israelitische Kultusgemeinde ist die Wahl einer jüdischen Bundespräsidentin ein historisches Signal. Die synchrone Präsenz von Bundeskanzler und CSU-Chef unterstrich die politische Bedeutung dieses Moments, der lange als unentschieden gegolten hatte. Die Szene zeigte, dass die unterschiedlichen politischen Lager hier zusammengefunden hatten.

Interne Spannungen vor der Einigung

Kurz vor der öffentlichen Feier gab es jedoch noch interne Debatten innerhalb der Koalition. Es wurde deutlich, dass die Idee, Ilse Aigner ins Schloss Bellevue zu schicken, ursprünglich von Markus Söder stammte und nicht von Friedrich Merz. Merz' Umgebung hatte zuvor den Eindruck erweckt, die Entscheidung sei bereits lange vorab getroffen worden. Dies führte zu leichten Reibereien in den Verhandlungen.

Advertisement

Markus Söder betonte um 13:30 Uhr in der Münchner Parteizentrale ausdrücklich, dass sein Vorschlag nun angenommen worden sei. Er richtete ein herzliches Dankeschön an Kanzler Merz, da dieser seinem Antrag folgte. Für Söder war es eine Genugtuung, dass Merz genau dem Weg folgte, den er bereits im April öffentlich gemacht hatte. Zuvor hatte Merz deutlich gemacht, dass er sich keine Vorschriften über die Kandidatur machen lassen wolle.

Bundeskanzler Friedrich Merz wirkte in den frühen Morgenstunden in der CDU-Zentrale noch mit einer gusseisernen Miene. Seine Aussage, dass die Sache auch für ihn in den letzten Wochen spannend gewesen sei, wurde teils mit Gekichern quittiert. Die Äußerungen deuteten darauf hin, dass der Kanzler trotz monatelanger Debatten und Forderungen aus den eigenen Reihen nicht sofort einlenken wollte. Er hatte bereits im Oktober auf seiner Asienreise betont, dass er keinen Juristen brauche, der nur eine Staatskrise meistern solle.

Rolle der SPD und weitere politische Akteure

Neben Union und CSU spielte auch die SPD eine wichtige Rolle in der Diskussion. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hatte sich seit Wochen offen für die Kandidatur von Ilse Aigner ausgesprochen. Es bestand die Befürchtung, der Bundeskanzler könnte gegen den Willen von Söder und Klingbeil eine Alternativkandidatin durchsetzen wollen. Diese Sorge hat sich durch die heutige Einigung nicht bestätigt.

Die Einigung auf Aigner schließt die Phase der Unsicherheit über das Staatsoberhaupt vorerst ab. Ilse Aigner steht nun als Kompromisskandidat im Fokus, der sowohl von der CSU als auch von Teilen der CDU getragen wird. Die Unterstützung durch die SPD unterstreicht die breite Akzeptanz ihrer Person im Parlament. Die politische Bühne hat sich damit für das kommende Wahlverfahren stabilisiert.

Advertisement

Ausblick auf das Wahlgremium

Nun gilt es, die formalen Schritte für die Bundespräsidentschaftswahl zu gehen. Das Bundeswahlgericht wird die Kandidatur prüfen, bevor die Abgeordneten des Bundestages und der Landesparlamente abstimmen. Für die jüdische Gemeinde und die Gesellschaft bleibt die Wahl einer Frau in dieses Amt von besonderer historischer Bedeutung. Die Feier der Synagoge markiert somit nicht nur ein religiöses Jubiläum, sondern auch einen politischen Wendepunkt.

Die nächsten Wochen werden zeigen, wie sich die Kampagne im Wahlgremium gestalten wird. Alle bisherigen Anzeichen deuten jedoch auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für Ilse Aigner hin. Die Zusammenarbeit von Merz und Söder in dieser Frage könnte als Signal für eine funktionierende Koalition gewertet werden. Die politische Aufmerksamkeit wird nun voll auf den Wahlprozess gerichtet sein.