Bundesrat beschließt weitreichende Gesetzesänderungen

\ Der Bundesrat hat eine Entschließung verabschiedet, in der er ein sofortiges Ende des russischen Angriffs in der Ukraine fordert. Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger betonte die Solidarität Deutschlands mit dem ukrainischen Volk und versprach weitere Unterstützung bei der Wiederaufbauphase. \ Zudem wurde ein Gesetz beschlossen, das Frauen und Kindern, die von Gewalt betroffen sind, einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung einräumt. Die Länder sollen dafür ausreichend Angebote schaffen und erhalten vom Bund zwischen 2027 und 2036 insgesamt 2,6 Milliarden Euro. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bezeichnete die Zustimmung des Bundesrats als „historischen Moment“. \An weiteren Maßnahmen wurde die Verlängerung der Mietpreisbremse um vier Jahre beschlossen. Die Länderkammer hat einen eigenen Gesetzentwurf beschlossen, der die Mietpreisbremse bis Ende 2029 weiterlaufen lassen soll. Weiters wurde der Mutterschutz bei Fehlgeburten ausgebaut. Frauen, die ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden, haben künftig einen Anspruch auf Mutterschutz. Das Gesetz kann damit am 1. Juni dieses Jahres in Kraft treten. \ Hausarztpraxen erhalten bessere Bedingungen, um die Vor-Ort-Versorgung für Patientinnen und Patienten zu stärken. Das Bundrat hat ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz, das finanzielle Anreize und Vereinfachungen festlegt, verabschiedet. Auch die Energiepolitik wurde auf den Prüfstand gestellt. Es geht um eine längere staatliche Fördermöglichkeit für Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), eine stärkere Förderung von Bioenergie, eine Reform des Emissionshandels und Maßnahmen zur Verbesserung der Stromnetze. \Zusätzlich wurde beschlossen, dass Opfer des SED-Regimes in der DDR künftig deutlich bessere Entschädigungsleistungen erhalten. Die Rente für ehemalige DDR-Häftlinge steigt zum Juli an um 70 Euro auf 400 Euro monatlich. Die Opferrente wird künftig automatisch mit der allgemeinen Rentenentwicklung steigen. Die bisherige Bedürftigkeitsprüfung soll entfallen. Das Gesetz vereinfacht auch die Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden bei SED-Opfern. Zudem wird ein Härtefallfonds eingerichtet.





