Bundesrat blockiert Notfallreform mit Vermittlungsausschuss

Der Bundesrat beruft den Vermittlungsausschuss für die Notfallreform ein. Länder kritisieren Eingriff in ihre Kompetenzen. Das Gesetzgebungsverfahren verzögert sich.

Der Widerstand gegen die vom Bundestag beschlossene Reform der Notfallversorgung ist in den deutschen Ländern deutlich gewachsen. Der federführende Gesundheitsausschuss und der Innenausschuss des Bundesrat s haben beschlossen, das Gesetz an den Vermittlungsausschuss zu verweisen. Dieser wichtige Schritt findet in der nächsten Sitzung der Länderkammer am 20. November statt, wo über die Position der Ausschüsse abgestimmt wird. Sollte der Bundesrat die Empfehlung der Fachausschüsse billigen, wird ein formelles Vermittlungsverfahren eingeleitet, das die weitere politische Diskussion auf die nächste Ebene verschiebt. Diese Prozedur dient dazu, Interessenkonflikte zwischen Bund und Ländern auszugleichen, bevor ein Gesetz final verabschiedet werden kann.

Aussetzung der Umsetzung für Sparpaket

Das eingeleitete Verfahren hätte direkte Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität des Gesundheitssystems und bremst die Umsetzung von Änderungen am Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr aus. Die schwarz-rote Koalition hatte diese finanziellen Anpassungen an die Notfallreform angehängt, um sie gemeinsam verhandelbar zu machen. Zu den betroffenen Maßnahmen gehören unter anderem die Lockerung der Ausgabenbremsen für Psychotherapeuten, die ab Anfang 2027 in Kraft treten sollten. Zudem sollen den Kliniken nun 550 Millionen Euro mehr zur Verfügung stehen als ursprünglich geplant. Eine frühere Verpflichtung für die Krankenkassen, ihre Mitglieder über Anhebungen der Zusatzbeiträge zu informieren, soll wieder eingeführt werden. Diese Punkte sind von den Einwänden der Ausschüsse nicht betroffen, da sie sich spezifisch gegen den Kern der Notfallreform richten.

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Verfassungsrechtliche Bedenken zum Rettungsdienst

Die kritischen Stimmen der Bundesrats-Ausschüsse konzentrieren sich nicht auf die Finanzierung, sondern auf die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Der Innenausschuss weist explizit auf verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz des Bundes bei Regelungen zum Rettungsdienst hin. Da der Rettungsdienst in Deutschland generell Ländersache ist, argumentieren die Ausschüsse, dass die neuen bundesweiten Regelungen auf das Notwendige und verfassungsrechtlich Zulässige beschränkt werden müssen. Diese Position unterstreicht die traditionelle Aufgabenteilung im deutschen Föderalismus und die Sorge der Länder vor einer übermäßigen Zentralisierung. Die Länder fühlen sich in ihren Hoheitsrechten gefährdet, wenn der Bund in Bereiche eingreift, die historisch und rechtlich ihrer Zuständigkeit unterliegen. Sie fordern eine klare Abgrenzung, um die Autonomie der Bundesländer im Gesundheitswesen zu wahren.

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Konkurrenz bei der Krankenhausplanung

Neben der Frage der Gesetzgebungskompetenz pocht der Gesundheitsausschuss auf die Rechte der Länder im Bereich der Krankenhausplanung. Die für die Krankenhausplanung zuständigen Länder sollten beispielsweise weiterhin das entscheidende Wort bei Standortfestlegungen haben. Diese Forderung spiegelt den Wunsch der Länder wider, weiterhin Einfluss auf die lokale Versorgungsstruktur zu nehmen. Die Länder befürchten, dass eine zu starke Steuerung aus Berlin die regionalen Besonderheiten und Bedürfnisse der Bevölkerung nicht angemessen berücksichtigt. Eine dezentrale Planungskompetenz soll sicherstellen, dass die Versorgungsangebote lokal angepasst und effizient gesteuert werden. Dies wird als essenziell angesehen, um eine bedarfsgerechte und flächendeckende medizinische Versorgung zu gewährleisten. Die Länder betonen, dass sie die beste Kenntnis über die lokalen Gegebenheiten vor Ort haben.

Ziele und Struktur der geplanten Reform

Trotz der politischen Hürden verfolgt die Notfallreform das Ziel, Patienten mit dringenden Beschwerden besser in passende Behandlungsangebote zu lotsen, anstatt sie in überfüllte Notaufnahmen der Kliniken zu schicken. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen zentrale Anlaufstellen in Krankenhäusern etabliert werden, die eine erste medizinische Einschätzung vornehmen. Zusätzlich ist eine bundesweite Telefon-Hotline geplant, die Patienten bei der Entscheidungsfindung unterstützen soll. An ausgewählten Klinikstandorten sollen integrierte Notfallzentren entstehen, die als Drehscheibe dienen. Je nach Dringlichkeit des Falls wird der Patient dann entweder in die Notaufnahme oder in eine nahegelegene Notdienstpraxis weitergeleitet. Dieser Prozess soll die Effizienz im Gesundheitswesen steigern und Wartezeiten reduzieren. Die Einführung dieser Strukturen zielt darauf ab, die Entlastung der Notaufnahmen voranzutreiben und die Qualität der Akutversorgung zu verbessern.