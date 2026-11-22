Der Bundesrat hält den Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt für zu lasch und fordert höhere Strafen sowie schärfere Regeln für Smart Glasses.

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung des zivilrechtlichen und strafrechtlichen Schutzes vor digitaler Gewalt beschlossen. Er will diesen demnach an mehreren Stellen verschärft wissen. Die Länderkammer begrüßt grundsätzlich das Vorhaben, Phänomene wie sexualisierte Deepfakes, Identitätsmissbrauch oder digitale Überwachung rechtsgebietsübergreifend anzugehen.

Sie hält den Regierungsvorstoß aber in zentralen Punkten für zu eng gefasst oder zu mild sanktioniert. , im weiteren Gesetzgebungsverfahren den Anwendungsbereich des Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes auf aufnahmefähige Geräte auszudehnen. Erfasst werden sollen so Apparate, bei denen es technisch beim Filmen nicht mehr „auf die Erkennbarkeit der Aufnahme ankommt“.

Also read Startkapital vom Staat: Bundesrat beschließt Frühstartrente

Bundesnetzagentur sieht vorerst etwa bei den derzeit vertriebenen Ray-Ban Meta Glasses keinen Anlass für ein MarktverbotZugleich verweisen die Länder auf Risiken durch das Abhören oder Filmen ohne Einwilligung und auf datenschutzrechtlich problematische Weiterverarbeitungen auf Hersteller-Servern etwa beim Einsatz Künstlicher Intelligenz, Gesichtserkennung oder Live-Streaming. Die Bundesregierung soll sich ferner auf EU-Ebene für eine stärkere Regulierung mit technischen Mindestanforderungen und Manipulationsschutz einsetzen. Eine Hier setzt die Kritik des Digitalverbands Bitkom an, der vorab vor einem pauschalen Verdacht gegen Smart-Glasses-Träger warnte.

Er hob hervor, dass eine deutlich sichtbare Aufnahme-LED ein hohes Schutzniveau biete und nützliche Anwendungen wie Simultanübersetzungen nicht durch zu weitreichende Einschränkungen ausgebremst werden dürften.oder öffentlich zugänglich gemacht werden, erachtet die Länderkammer die vorgesehene Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren angesichts der Breitenwirkung im Netz für unzureichend. Sie regt einen Strafrahmen von bis zu fünf Jahren an.

Advertisement

Ähnlich argumentiert der Bundesrat bei Vergewaltigungsvideos: Er plädiert dafür, diese einheitlich im Rahmen der Gewaltpornografie-Vorschrift des Strafgesetzbuches zu erfassen und ebenfalls mit höheren Strafen zu belegen. Beim geplanten Paragrafen zu täuschenden Inhalten und bei vorgetäuschter Identität reiben sich die Länder an der Begrenzung auf eine erhebliche Ansehensschädigung. Damit würden etwa manipulierte Aufnahmen in leichter Kleidung, gefälschte Werbeclips, politische Desinformation oder der Identitätsmissbrauch mit Folgen für Gläubiger und die Lebensgestaltung der Betroffenen nicht ausreichend erfasst.

Nötig sei daher eine Ausweitung auf nicht unerhebliche Persönlichkeitsrechts- oder Lebensbeeinträchtigungen. Zudem wirft der Bundesrat die Frage auf, ob die Formulierung „den Anschein erweckt“ bei sexualisierten Deepfakes auch dann greift, wenn ein Bild deutlich als KI-generiert gekennzeichnet ist. Er schlägt eine präziser auf eine wirklichkeitsnahe Wiedergabe abstellende Fassung vor.

Bei der unbefugten Überwachung per Informations- oder Kommunikationstechnik etwa mit Bluetooth- oder GPS-Trackern soll die Einschränkung auf „wiederholt oder ständig“ gestrichen werden, weil der Nachweis in der Praxis schwerfalle und bereits der gezielte Einsatz einen tiefen Eingriff darstelle. Ferner müssten die Nachstellungsregeln um weiteres technisches Ausspähen ergänzt werden.