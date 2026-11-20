Der Bundesrat hat die Frühstartrente verabschiedet. Ab 2026 zahlt der Staat 10 Euro monatlich für Kinder ab 6 Jahren in die private Altersvorsorge ein. Details zum Ablauf.

Der deutsche Gesetz geber hat den Weg für die sogenannte Frühstartrente freigemacht, indem sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat dem entsprechenden Gesetz zugestimmt haben. Diese staatliche Förderung sieht vor, dass Kinder ab dem Alter von sechs Jahren monatlich zehn Euro vom Staat erhalten, die direkt in deren private Altersvorsorge fließen sollen. Die Initiative zielt darauf ab, langfristiges Sparen bei jungen Familien zu fördern und die finanzielle Absicherung im Alter zu verbessern.

Gesetzliche Verabschiedung und Startdatum der Förderung

Die rechtlichen Hürden sind nun genommen, da der Bundesrat am Freitag der Gesetzesvorlage nach der Zustimmung des Bundestages zugestimmt hat. Die Förderung startet mit dem Geburtsjahrgang 2020 und greift rückwirkend zum 1. Januar 2026. Das bedeutet, dass alle Kinder, die nach diesem Datum geboren wurden oder das sechste Lebensjahr erreicht haben, von diesem neuen System profitieren werden. Jeder weitere Jahrgang kommt Jahr für Jahr hinzu, sobald er das sechste Lebensjahr vollendet hat.

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Laufzeit und Berechnung des staatlichen Startkapitals

Bis zum 18. Geburtstag zahlt der Staat monatlich zehn Euro auf das Vorsorgedepot des Kindes ein. In Summe kommen so insgesamt 1440 Euro staatliches Startkapital zusammen, das über Jahrzehnte für die spätere Rente wachsen soll. Das Geld wird zum Beispiel in Aktien angelegt, um von langfristigen Renditechancen zu profitieren. Die genauen Beträge, die am 65. Geburtstag vom Konto ausgezahlt werden, sind jedoch aktuell noch nicht final berechnet, da diese stark von der Marktentwicklung abhängen.

Herausforderungen bei der Renditeprognose

Unklar bleibt bislang, wie viel EUR aus dem eingezahlten Kapital bis zum 65. Geburtstag übrig bleibt. Langzeitprognosen sind in diesem Bereich schwierig, und selbst eine angenommene Rendite von sieben Prozent ist keineswegs sicher. Historische Daten zeigen, dass Aktienmärkte schwanken können, was bedeutet, dass die tatsächlichen Erträge am Ende der Laufzeit von der Performance der gewählten Anlageinstrumente abhängen. Eltern sollten sich daher darüber im Klaren sein, dass keine garantierte Mindestauszahlungszusage besteht.

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Handlungsoptionen für Eltern und Großeltern

Für Eltern gilt derzeit, dass sie für ihr Kind ein staatlich zertifiziertes Altersvorsorgedepot bei einem privaten Anbieter ihrer Wahl eröffnen können. Zusätzlich zur staatlichen Förderung können sie oder auch die Großeltern eigenes Geld einzahlen. Insgesamt ist eine jährliche Höchstgrenze von 6840 Euro möglich. Diese freiwilligen Einzahlungen werden jedoch nicht zusätzlich staatlich gefördert, sie erhöhen aber das Gesamtkapital, das für das Kind angespart wird. Im Zweifel wird das Geld von der Bundesbank verwaltet und breit gestreut am Kapitalmarkt investiert.

Politische Reaktionen und Kritik am Koalitionspartner

Die Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundesrat, Manuela Schwesig, bezeichnete die Frühstartrente als wichtiges Signal an die junge Generation. Zugleich nutzte sie den Beschluss für einen Angriff auf den Koalitionspartner. Schwesig betonte, dass die Rente für alle Generationen sicher und stabil sein müsse. Damit spielte sie auf die Forderung nach der abschlagsfreien Rente nach 45 Arbeitsjahren an, deren Erhalt sie für notwendig hält. Pech haben die Jahrgänge vor 2020, da sie gemäß dem neuen Gesetz keine staatliche Förderung erhalten.