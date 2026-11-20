Der Bundesrat hat die Frühstartrente gebilligt. Der Staat zahlt ab 2026 monatlich zehn Euro in Depots für Kinder ab dem Geburtsjahr 2020. Eltern können zusätzlich sparen.

Der Bundesrat hat am Freitag in Berlin die Vorlage für die sogenannte Frühstartrente beschlossen. Die Initiative tritt planmäßig rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft und zielt darauf ab, eine staatliche Förderung zum Aufbau eines Vorsorgedepots für junge Menschen bereitzustellen. Die Maßnahme richtet sich primär an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis achtzehn Jahren, um die langfristige Alterssicherung bereits in der Kindheit anzulegen.

Details zur staatlichen Förderung und Auszahlung

Das Kernstück des Konzepts sieht vor, dass der Staat monatlich zehn Euro auf ein individuelles, kapitalgedecktes Depot einzahlt. Diese Einzahlung erfolgt automatisch, sofern die Eltern oder Erziehungsberechtigten ein solches Depot bei einem privaten Anbieter ihrer freien Wahl eröffnen. Derzeit sind die relevanten Geburtsjahrgänge die Jahrgänge ab 2020. Ab dem Jahr 2027 wird der Kreis der Begünstigten erweitert, indem jährlich der Jahrgang der dann sechsjährigen Kinder hinzukommt.

Also read 13 Euro statt 7,71 Euro: Linken-Chefin Schwerdtner kennt die Berliner Durchschnittsmiete nicht

Neben der staatlichen Grundförderung besteht für Familien die Möglichkeit, das angesparte Kapital durch eigene Beiträge zu erweitern. Eltern oder Großeltern können freiwillige Einzahlungen tätigen, wobei das jährliche Volumen bis zu 6840 Euro aus den eigenen Mitteln betragen darf. Diese privaten Zuflüsse werden zusätzlich zur staatlichen Rate auf das Depot gutgeschrieben, was eine flexible Anpassung an die finanzielle Situation der Familie ermöglicht.

Alternativlösung bei unterlassener Depotöffnung

Falls Eltern kein eigenes Vorsorgedepot für ihr Kind eröffnen, wird die staatliche Förderung nicht gestrichen. Stattdessen fließen die monatlichen Beträge in ein neu geschaffenes Sondervermögen des Bundes. Dieses Vermögen wird von der Bundesbank verwaltet und soll breit gestreut am Kapitalmarkt investiert werden, um einen sicheren und stabilen Wachstumspfad zu gewährleisten. Die Verwaltung durch die Zentralbank soll dabei die Integrität der Anlagen sicherstellen.

Advertisement

Betroffene können ihr angesammeltes Vermögen bis spätestens zum 25. Lebensjahr in einen eigenen zertifizierten Altersvorsorgevertrag übertragen. Für diese Übergabe stehen zertifizierte Verträge zur Verfügung, die den rechtlichen und versicherungstechnischen Standards entsprechen. Dies bietet den jungen Menschen die Möglichkeit, ihre angesparte Summe in eine persönliche, langfristige Vorsorgestrategie zu überführen, wenn sie volljährig geworden sind.

Positionen der politischen Akteure und Debatten

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) würdigte den Beschluss des Bundesrates als wichtiges Signal an die junge Generation in Deutschland. In der Debatte im Bundesrat appellierte sie zudem an die Verantwortung der Politik im Hinblick auf die anstehende Reform des gesetzlichen Rentensystems. Schwesig betonte, dass die Altersvorsorge nicht unsicher diskutiert werden dürfe und warnte vor deutlichen Einschnitten in die bestehenden Systeme.

Die SPD-Politikerin unterstrich, dass sich die ältere Generation darauf verlassen müsse, dass ihre Rente sicher und stabil ist. Es müsse für alle Menschen weiterhin die Möglichkeit geben, gesund und abschlagsfrei in Rente gehen zu können. Ihr Fokus lag auf der Verlässlichkeit für diejenigen, die im Arbeitsleben viel geleistet haben, und sie forderte eine konservative Haltung bei Veränderungen im Rentensystem ein, während die Frühstartrente als ergänzender Baustein gilt.

Weitere Regelungen und Übergangsfristen

Für vor 2020 geborene unter Achtzehnjährige können ebenfalls Verträge zur Altersvorsorge geschlossen werden. Allerdings erhalten diese Gruppe keine staatlichen Zuwendungen, da die Förderregelung explizit mit dem Geburtsjahrgang 2020 beginnt. Auch für die zusätzlichen Zahlungen von Eltern oder Großeltern gibt es keine staatliche Förderung, diese erfolgen ausschließlich aus privaten Mitteln der Familien.

Advertisement

Ab dem Zeitpunkt der Volljährigkeit können die Betroffenen das Altersvorsorgedepot eigenständig weiter besparen. Ein Wechsel zu einem anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag ist zu jedem Zeitpunkt möglich, was eine hohe Flexibilität im Umgang mit der Altersvorsorge garantiert. Diese Bestimmungen sollen sicherstellen, dass die jungen Menschen ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen können, basierend auf dem in der Kindheit und Jugend aufgebauten Kapital.