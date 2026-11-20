Der Bundesrat hat das Fahrlehrerges novelliert. Digitale Theoriestunden und Fahrten durch Eltern sind künftig erlaubt. Kritiker warnen vor Risiken bei der Umsetzung in Brandenburg.

Der Bundesrat hat am Freitag in Berlin einer deutlichen Novellierung des Fahrlehrergesetz es zugestimmt, die den Weg zur Führung von Kraftfahrzeugen für angehende Fahrer erheblich vereinfachen soll. Diese gesetzliche Anpassung markiert einen fundamentalen Wandel in der Ausbildungskultur und zielt darauf ab, die Hürden für den Erwerb des Führerscheins durch Flexibilität und Modernisierung zu senken. Die Beschlüsse gelten als Meilenstein für eine effizientere Fahrerausbildung, die stärker auf individuelle Bedürfnisse und digitale Technologien eingeht.

Digitale Lehre und flexible Fahrstunden

Die zentrale Änderung besteht darin, dass zukünftige Fahrschüler nicht mehr verpflichtet sind, den theoretischen Unterricht in den Räumlichkeiten einer Fahrschule zu besuchen. Stattdessen darf der Lernprozess vollständig digital oder über spezifische mobile Anwendungen erfolgen, was den Lernort und die Zeitplanung stark demokratisiert. Die Fahrschulen haben nun die volle Autonomie zu entscheiden, ob sie weiterhin Präsenz-Theoriestunden anbieten oder sich rein auf die digitale Unterstützung konzentrieren wollen.

Debattenlage in Brandenburg und CDU-Kritik

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Trotz der bundesweiten Zustimmung herrscht in der Politik, insbesondere im Land Brandenburg, erhebliche Skepsis bezüglich der neuen Möglichkeiten. Nicole Walter-Mundt, verkehrspolitische Sprecherin der Brandenburger CDU-Fraktion, äußerte sich deutlich kritisch zur Erlaubnis von Laienfahrten. Sie warnt vor potenziellen Risiken wie einer erhöhten Unfallgefahr und ungeklärten Haftungsfragen, die durch die Beteiligung von Eltern oder Freunden an der Ausbildung entstehen könnten. Ihre Partei wird die Umsetzung dieser Regeln in Brandenburg sehr genau beobachten.

Walter-Mundt betonte, dass zwar ein gemeinsames Ziel aller Parteien existiert: Der Führerschein muss wieder bezahlbarer werden. Sie warnte jedoch davor, dass Verkehrssicherheit und fundierte Ausbildung nicht unter dem Kostendruck leiden dürfen. Eine sichere Ausbildung sei ohne qualifizierte Fahrlehrer und starke Fahrschulen nicht möglich. Sie begrüßte jedoch den Ansatz der digitalen Unterrichtsmethoden und der flexibleren Prüfungszeiten als sinnvolle Hebel zur Kostenreduktion, ohne dabei die Qualität der Ausbildung zu gefährden.

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Positionen der Landesregierung und ADAC-Einschätzung

Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach von der SPD sieht in der neuen Gesetzgebung eine Chance, sofern sie mit Bedacht und Verantwortung umgesetzt wird. Er forderte ausdrücklich auf, verstärkt die vorhandenen Verkehrsübungsplätze zu nutzen, um eine sichere Übungsumgebung zu gewährleisten. Namentlich nannte er die Verkehrsübungsplätze der Verkehrswacht in Potsdam und des ADAC in Oberkrämer als wichtige Anlaufstellen. Für Crumbach ist klar, dass die Verkehrssicherheit weiterhin die oberste Priorität bleibt und die neuen Regelungen eng evaluiert werden müssen.

Gleichzeitig bleibt die finanzielle Erleichterung für die Fahrschüler umstritten. Marc-Philipp Waschke-Deden vom Auto-Club Europa wies bereits Anfang des Monats darauf hin, dass die vom Bundesverkehrsminister versprochenen Ersparnisse von 1000 Euro bislang lediglich auf dem Papier stehen. Es bestehe Unsicherheit darüber, ob diese Geldbeträge tatsächlich bei den Kunden ankommen. Dies hänge davon ab, ob Fahrschulen ihre Einsparungen weitergeben und ob private Übungsfahrten tatsächlich häufig genutzt werden.

Zukünftige Auswirkungen und Marktrealität

Die Reform schafft somit neue strukturelle Möglichkeiten, bietet aber keine automatische Garantie für niedrigere Preise. Erst die konkrete Ausgestaltung auf Länderebene und das Verhalten der privaten Anbieter werden entscheiden, ob die Ziele der Kostensenkung und Qualitätssteigerung erreicht werden. Die Verantwortung liegt nun bei den Behörden und den Ausbildungseinrichtungen, die Regeln so auszulegen, dass Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Gleichgewicht bleiben. Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich diese Änderungen in der Praxis niederschlagen.