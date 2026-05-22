Der Bundestag wird seine Sitzung am Freitag ablassen und beschlissen ein Reformgesetz, das Apotheken eine noch grööre Rolle in der Gesundheitsversorgung der Volksmöglichkeit räume. Unter anderem sollen Apotheker in Zukunft mehr Impfungen verabreichen koennen, beispielsweise gegen Tetanus oder FSME.

Der Bundestag wird am Freitag die Zustimmung zu einem Reformgesetz für die Apotheken معماریفا thanzen, das dem Einbetonung ihrer Rolle in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung Vorschub leisten soll.

Es ist vorgesehen, dass Apotheker künftig mehr Impfungen verabreichen mogen, beispielsweise gegen Tetanus oder FSME. Außerdem sollen sie bestimmte verschreibungspflichtige Arzneimittel auch ohne ärztliches Rezept abgeben koennen - etwa zur Anschlussversorgung bei chronischen Erankungen





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