Der Bundesrechnungshof warnt Finanzminister Lars Klingbeil vor Stromsteuer-Kürzungen. Präsident Ansgar Heveling fordert die Abschaffung unwirksamer Subventionen zur Gegenfinanzierung.

Der Bundesrechnungshof hat die aktuelle Debatte um eine mögliche Senkung der Stromsteuer deutlich kritisiert und konkrete Einsparpotenziale aufgezeigt. Bundesrechnungshof -Präsident Ansgar Heveling (CDU) wies darauf hin, dass der deutsche Staat jährlich 17 Milliarden Euro freisetzen könnte, indem er nachweislich unwirksame oder klimaschädliche Steuervergünstigungen streicht. Diese massive Summe steht im direkten Kontrast zu den Planungen der Regierungskoalition, die durch eine Stromsenkung pro Jahr etwa 5,4 Milliarden Euro an Einnahmen verlieren würde. Hevelings Position ist dabei eindeutig: Bevor die Politik neue Entlastungen beschließt, müsse sie zunächst das eigene Sparpotenzial im bestehenden Haushalt ausschöpfen.

Kritik an ineffizienten Steuerprivilegien

Präsident Ansgar Heveling begründet seine Forderung mit einer detaillierten Analyse der aktuellen Steuerlandschaft in Deutschland. Er betonte in einem Gespräch mit der Rheinischen Post, dass es bei vielen Subventionen regelmäßig an überprüfbaren Zielen fehle. Oft ließe sich nicht einmal nachweisen, ob diese Maßnahmen tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielen. Konkret nannte der Rechnungsprüfer das Dienstwagenprivileg, die Pendlerpauschale sowie Steuerbefreiungen für Kerosin und Agrardiesel als Beispiele für klimaschädliche und ineffiziente Regelungen. Diese Punkte hätten sich in früheren Berichten des Bundesrechnungshofes bereits als problematisch erwiesen, da sie keine klaren Umweltziele unterstützen.

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Konfliktpotenzial im Koalitionsausschuss

Diese Hinweise des obersten Finanzkontrolleurs treffen auf eine sensible politische Situation. Der Koalitionsausschuss war geplant, um erneut über die Senkung der Stromsteuer ab dem Jahr 2027 zu verhandeln. Die Union strebt an, die Steuer auf das europäische Mindestmaß zu reduzieren. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) forderte dafür jedoch zwingend eine Gegenfinanzierung, um die Staatshaushalte nicht zu überlasten. Er warnte eindringlich vor neuen Milliardenlöchern, die durch solche Maßnahmen entstehen würden. Die Diskussion darüber, wie diese Lücke geschlossen werden soll, ist jedoch weiterhin angespannt und führt zu unterschiedlichen Vorschlägen innerhalb der Regierung.

Unterschiedliche Finanzierungsstrategien

Während der Bundesrechnungshoff einfache Streichungen von Privilegien empfiehlt, gibt es innerhalb der SPD unterschiedliche Ansätze zur Deckung des Finanzierungsbedarfs. Einer der vorgeschlagenen Wege war die Erhöhung der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge. Lars Klingbeil selbst relativierte jedoch die Chancen dieses Vorschlags. Er gab zu, dass eine solche Erhöhung bei der Unionspartei wahrscheinlich nicht auf große Zustimmung stoßen würde. Diese Differenzen zeigen, wie schwierig die Suche nach einer politischen Mehrheit für eine Gegenfinanzierung ist, während gleichzeitig externe Stellen wie der Rechnungshoff klare andere Prioritäten setzen.

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Langefristige Schuldenbremse und Haftung

Neben der aktuellen Debatte um die Stromsteuer übt Ansgar Heveling grundsätzliche Kritik am Umgang der Bundesregierung mit öffentlichen Geldern. Besonders der hohe Anteil der Neuverschuldung am Bundeshaushalt bereitet dem Rechnungshof-Präsidenten große Sorgen. Er erklärte deutlich, dass die aktuelle finanzielle Situation Deutschland zwar noch, aber nicht langfristig tragen könne. Die sogenannten Sonderschulden, die in der Vergangenheit aufgenommen wurden, seien auf Dauer nicht leistbar. Diese Warnung vor einer Überschuldung unterstreicht die Dringlichkeit seiner Forderung nach einer rationaleren Verteilung der Steuermittel.

Ausblick auf die Haushaltsplanung

Die Botschaft des Bundesrechnungshofs ist damit klar und unverkennbar. Bevor die Politik erklärt, für neue Entlastungen sei kein Geld da, sollte sie genauer hinschauen, wo sich im bestehenden Haushalt Milliarden sparen lassen. Die 17 Milliarden Euro, die durch die Streichung klimaschädlicher Vergünstigungen frei würden, bieten eine alternative Perspektive zur Finanzierung von Stromsenkungen oder anderen Maßnahmen. Die Politik steht nun vor der Herausforderung, diese Zahlen in ihre Entscheidungsprozesse zu integrieren und die eigenen Prioritäten hinsichtlich Klimaschutz und Finanzdisziplin neu zu justieren.