Lars Klingbeil und Andrea Orcel einigen sich auf einen geordneten Übergang. Die Bundesregierung verzichtet auf ihre Aufsichtsratsstimme im Tausch gegen Standortgarantien für die Commerzbank.

Die Bundesregierung beendet ihre Blockadehaltung gegenüber dem Übernahmeangebot der italienischen Großbank UniCredit für die Commerzbank. Nach intensiven Verhandlungen erklärte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass beide Seiten eine gemeinsame Basis gefunden hätten. Die Regierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle, solange die wichtigsten Anliegen der Bundesregierung erfüllt sind.

Geordneter Übergang der Kontrolle garantiert

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil bestätigte, dass die gemachten Zusagen der UniCredit den Kernforderungen Berlins entsprechen. Die Commerzbank wird weiterhin an der Frankfurter Börse gelistet bleiben, was die finanzielle Unabhängigkeit der Bank sicherstellt. Wesentliche strategische Entscheidungen sollen weiterhin in Deutschland getroffen werden, um die lokale Verankerung zu wahren. Zudem verpflichtet sich die italienische Bank, das Geschäft mit dem deutschen Mittelstand auszubauen und zu stärken.

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Als entscheidenden Kompromiss verzichtet der Bund als zweitgrößter Aktionär auf sein Recht, zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat der Commerzbank zu nominieren. Diese strategische Konzession erlaubt der Bank, sich als Teil einer paneuropäischen Bankengruppe zu entwickeln, wie UniCredit-Chef Andrea Orcel in einem Brief an Klingbeil schrieb. Orcel betonte, dass diese Klarheit eine klare Eigentümer- und Führungsstruktur ermöglicht und die Basis für den Verkauf der staatlichen Beteiligung bildet.

Schrittweise Ablösung der deutschen Kontrolle

Auch die umstrittene Frage der Besetzung des Aufsichtsrats wurde vorerst geregelt. Andrea Orcel wird im Rahmen eines geordneten Übergangs zwei unabhängige Mitglieder vorschlagen, die den deutschen Markt und die Commerzbank gut kennen. Langfristiges Ziel ist jedoch eine umfassende Umstrukturierung der Führungsebenen. Orcel kündigte an, auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang 2027 alle zehn Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat neu wählen zu wollen.

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Diese Maßnahme könnte es ermöglichen, den gesamten Vorstand um Bettina Orlopp auszutauschen. Orlopp hatte lange Zeit gegen die Übernahme der UniCredit gekämpft und sich für die eigenständige Weiterentwicklung der Commerzbank eingesetzt. Die bevorstehende Neuwahl markiert somit das Ende der Ära unter der bisherigen Führung, die den staatlichen Einfluss lange verteidigt hat. Die Identität der vorgeschlagenen Kandidaten wurde bis auf allgemeine Gespräche nicht offenbart.

Strategische Pläne und Standort Deutschland

In seinem Schreiben an den Finanzminister formulierte Andrea Orcel acht konkrete Zusagen für die Zukunft der Commerzbank. Nach einer Fusion mit der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank, die Orcel für das Jahr 2028 anstrebt, soll Frankfurt der offizielle Sitz des Institutes bleiben. In München, wo sich die HVB befindet, beabsichtigt Orcel, eine nennenswerte Präsenz aufrechtzuerhalten, um die regionale Wertschöpfung zu sichern.

Spätestens mit der Eingliederung der HypoVereinsbank könnte UniCredit ihren bisherigen Anteil von 49 Prozent deutlich aufstocken. Beide Institute sollen im Verwaltungsrat der Muttergesellschaft angemessen durch deutsche Vertreter repräsentiert sein. Der aktuelle Vorsitzende Pier Carlo Padoan hat seinen Rücktritt bereits für das Jahr 2027 angekündigt, was den Generationenwechsel in der Unternehmensführung beschleunigen wird.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Arbeitsplatzsicherheit

Teil der Absprachen ist ein Bekenntnis zu den Mittelstandskunden der Commerzbank und deren internationalen Fähigkeiten. Diese Stärkung soll speziell dem Mittelstand und deutschen Exporteuren zugutekommen. Orcel unterstütze grundsätzlich seine Unlocked-Strategie, die er auf die Commerzbank übertragen will, betonte der Minister. Wesentliche Entscheidungen bleiben auch in der Zukunft in Deutschland, was rechtliche und steuerliche Aspekte regelt.

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UniCredit garantiert eine angemessene Kapitalausstattung der Commerzbank und kündigt Investitionen in Bildung, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz an. Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften wird festgeschrieben, wobei bestehende Vereinbarungen zum Schutz der Arbeitnehmer anerkannt werden. Eine ausdrückliche Absage an betriebsbedingte Kündigungen fehlt jedoch in dem Schreiben, was weiterhin Sorgen bei den Beschäftigten schürt.