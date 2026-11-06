Die Bundesregierung bestätigt die Austragung der Eishockey-WM 2027 in Düsseldorf und Mannheim unter der Bedingung, dass Russland nicht teilnimmt, da dies sportlich und wirtschaftlich nicht möglich sei.

Die Bundesregierung hat eine klare Position zur bevorstehenden Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 bezogen, die in den deutschen Städten Düsseldorf und Mannheim ausgetragen werden soll. Regierungssprecher Stefan Kornelius bestätigte, dass das Turnier wie geplant stattfinden wird, jedoch ohne die Beteiligung der russischen Nationalmannschaft. Diese Entscheidung fiel eine Woche nach dem umstrittenen Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes Cas, der die Aussetzung der russischen Teams aufgrund des Krieges gegen die Ukraine aufgehoben hat.

Sportliche und wirtschaftliche Unmöglichkeit

Stefan Kornelius betonte, dass die deutsche Regierung das Ziel hat, die Turniere wie geplant durchzuführen. Allerdings sei die Durchführung mit einem Teilnehmer aus Russland faktisch nicht möglich, da diverse Nationen und wichtige Sponsoren bereits mit einem Boykott drohen. Die intensive Auseinandersetzung mit diesem Problem zeigt, wie stark die politische Dimension den Sport beeinflusst hat. Das Ergebnis der Beratungen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und der IIHF ist eindeutig: Die Teilnahme Russlands macht die WM-Durchführung sportlich und wirtschaftlich faktisch unmöglich.

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Intensive Gespräche mit dem IIHF-Präsidenten

In den vergangenen Tagen führte die Bundesregierung intensive Gespräche mit Franz Reindl, dem frisch gekürten Präsidenten des Eishockey-Weltverbands IIHF. Franz Reindl, der seit 2026 die Leitung des Weltverbands innehat, war zuvor von 2014 bis 2022 Präsident des Deutschen Eishockey-Bunds. Die Gespräche dienten der Auslotung von Möglichkeiten, wie das Turnier trotz der politischen Spannungen dennoch stattfinden kann. Es wurde klar, dass ein Kompromiss, der Russland einbezieht, für Deutschland nicht tragbar ist.

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Politische Boykottdrohungen und Visumspolitik

Hintergrund der Debatte ist die Entscheidung des Cas, die Suspendierung russischer Teams aufzuheben. Seitdem stehen die Organisatoren unter starkem Druck. Auch die Politik hat sich eingeschaltet. Die Bundesregierung schließt nicht aus, russischen Sportlern die Einreisevisa zu verweigern. Dies entspricht der Linie anderer Länder, wobei Kanadas Premierminister Mark Carney bereits öffentlich erklärte, dass Russland an der U20-WM nicht teilnehmen wird. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte, dass man ähnliche Maßnahmen für die WM 2027 erwägt.

Putin kritisiert demokratische Institutionen

Putins Kritik an der Entscheidung der Bundesregierung ist Teil einer größeren rhetorischen Eskalation. Der Kreml-Diktator, ein bekennender Eishockey-Fan, warf einigen Ländern politische Beschränkungen gegen russische Sportler vor. Er bezeichnete diese Maßnahmen als groben Verstoß gegen das Recht auf gerichtliche Entscheidungen. Diese Kritik zielte indirekt auf die Demokratien ab, die die Cas-Entscheidung nicht umsetzen wollen. Die Diskussion überstrahlt auch das traditionelle Heim-Turnier Germany Cup, das am Donnerstag in Düsseldorf gestartet ist.