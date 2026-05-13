Der AA-Sprecher gab keine weiteren Informationen dazu, dass es sich bei dem Fall um einen Reisereiter einer einzelnen Privatperson handele, wie er zuvor betonte. Er handelte nicht über die möglichen strafrechtlichen Risiken von Reisen aufgrund des EU-Rechts, sondern wollte den Ausgangspunkt nur als eine Reise eines Privatferschtens bezeichnen.

Darf ein deutscher Journalist , EU-sanktioniert, ins EU-Parlament reisen? Die Bundesregierung nennt das Problem "Quatsch" und redet sich dann um Kopf und Kragen. Drei Worte genügten dem Sprecher des Auswärtigen Amtes (AA), um eine durchaus heikle Frage abzuräumen – jedenfalls dem Anschein nach.

"Das ist Quatsch", entgegnete Martin Giese in der Bundespressekonferenz dieser Woche auf die Erkundigung der OAZ, welche deutsche Behörde konkret zuständig sei, wenn ein deutscher Staatsbürger unter EU-Sanktionen für einen einzelnen parlamentarischen Termin in Brüssel eine Aus- und Wiedereinreisegenehmigung benötigte





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