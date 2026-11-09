Bundesregierung kauft 50 Prozent Anteile an KNDS für 6,6 Milliarden Euro

Der Bund sichert sich eine strategische Beteiligung an KNDS für 6,6 Milliarden Euro. Dieser Preis beinhaltet einen Aufschlag auf die vorherige Bewertung des Rüstungskonzerns.

Die Bundesregierung wird für den Erwerb von 50 Prozent der Anteile am deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS einen Gesamtbetrag von 6,6 Milliarden Euro zahlen. Diese Vereinbarung wurde nach Angaben des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" mit den deutschen Eigentümerfamilien des Unternehmens finalisiert. Der Deal stellt einen strategischen Meilenstein für die deutsche Verteidigungspolitik dar und soll die Unabhängigkeit bei Schlüsseltechnologien sichern.

Preisstruktur und Bewertung des Rüstungskonzerns

Der vereinbarte Kaufpreis von 6,6 Milliarden Euro setzt sich aus der vorangehenden Bewertung von KNDS in Höhe von 11,2 Milliarden Euro sowie einem zusätzlichen Aufschlag in der Höhe von einer Milliarde Euro zusammen. Diese finanzielle Grundlage ergab sich vor dem Hintergrund des gescheiterten Börsengangs des Unternehmens. Der Aufschlag dient dazu, den Familien als ehemaligen Mehrheitsaktionären den anteiligen Jahresgewinn für das Jahr 2026 zukommen zu lassen, der ursprünglich aus den Ausschüttungen resultieren würde.

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Zuvor war in einem Entwurf für den Haushaltsausschuss des Bundestages ein anderer Wert im Raum gestanden. Dort hieß es, der Preis für die 50-Prozent-Beteiligung liege unter dem im Sommer ursprünglich für 40 Prozent reservierten Budget von bis zu 7,2 Milliarden Euro. In diesem Dokument waren bereits allgemeine Hinweise auf einen Paketzuschlag für die strategische Bedeutung sowie auf nicht bezifferte Entschädigungen für entgangene Dividenden enthalten gewesen.

Strategische Gründe für den Staatsakt

Mit dem Einstieg des Bundes in KNDS sollen Schlüsseltechnologien im Bereich des Baus gepanzerter Fahrzeuge langfristig geschützt werden. Ein zentrales Motiv ist die Verhinderung einer möglichen Benachteiligung Deutschlands im Vergleich zu Frankreich als zweitem Großaktionär. Dieser Schritt wird als notwendig erachtet, um die deutsche Souveränität in kritischen Rüstungsbereichen zu wahren und die Versorgungssicherheit der Bundeswehr zu garantieren.

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Die Bewertung des Unternehmens unterlag in den vergangenen Monaten erheblichen Schwankungen. Während anfangs von einem Unternehmenswert von mehr als 20 Milliarden Euro die Rede war, zeigten sich nach dem Sommer keine stabilen Börsenbewertungen für Rüstungsfirmen. Potenzielle Investoren akzeptierten letztlich nicht einmal den erhofften Mindestwert von 12,5 Milliarden Euro, was den Weg für die staatliche Übernahme ebnete.

Herausforderungen bei Großaufträgen und Zukunft

Gleichzeitig mit dem Verkauf durch die Familien verzögert sich ein potenziell wichtiger Auftrag für KNDS. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr hat die Bestellung von 1.800 Radpanzern des Typs "Boxer" vorerst gestoppt. Diese Pause ist auf Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Hersteller und dem staatlichen Käufer bezüglich Preis und Leistungsumfang zurückzuführen.

Obwohl der Börsengang scheiterte, sollte der Einstiegspreis für den Bund eigentlich am Ausgabepreis der KNDS-Aktien ausgerichtet sein. Die Familie Kaiser hatte zunächst auch über einen Verkauf an Konkurrenten wie die tschechische Firma diskutiert, entschied sich jedoch für den staatlichen Deal. Der Kaufvertrag soll noch im November unterzeichnet werden, wodurch die rechtliche Grundlage für die neue Partnerschaft zwischen dem deutschen Staat und dem Rüstungskonzern geschaffen wird.