Bundesregierung kündigt drastische Sparpläne für Wohngeld-Empfänger an

Die Sparpläne der Bundesregierung treffen alle bisherigen Wohngeld-Empfänger ausnahmslos. Besonders hart betroffen sind ein Drittel der bisherigen Wohngeldhaushalte, die aufgrund ihres Einkommens bislang antragsberechtigt waren. Bereits bewilligte Leistungen bleiben zunächst unangetastet.

Die Sparpläne der Bundesregierung treffen perspektivisch alle bisherigen Wohngeld -Empfänger ausnahmslos. Bundesbauministerin Verena Hubertz kündigt drastische Einschnitte an. Besonders hart betroffen sind ein Drittel der bisherigen Wohngeld haushalte, die aufgrund ihres Einkommens bislang antragsberechtigt waren.

Bereits bewilligte Leistungen bleiben zunächst unangetastet. Insgesamt sollen beim Wohngeld zwei Milliarden Euro eingespart werden, jeweils eine Milliarde durch den Bund und die Länder. Die Ministerin hat bereits einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Die Zahlen zeigen die Dimension: 2024 erhielten mehr als 1,2 Millionen Haushalte Wohngeld.

Die staatlichen Ausgaben beliefen sich auf 4,7 Milliarden Euro. Rund 44 Prozent der Empfänger sind Familien, in 52 Prozent der Wohngeldhaushalte leben Rentnerinnen und Rentner





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