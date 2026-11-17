Die Bundesregierung will Markus Brunnermeier als neuen Chefvolkswirt an der EZB vorschlagen. Das Kabinett stimmt morgen zu. Er soll Philip Lane 2027 ablösen.

Die Bundesregierung hat einen klaren Kandidaten für eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen Rollen in Europa nominiert. Am Dienstagvormittag gab das Bundesfinanzministerium bekannt, dass Finanzminister Lars Klingbeil der Bundeskanzlerin den Ökonomen Markus Brunnermeier für das Amt des Chefvolkswirats der Europäischen Zentralbank ( EZB) vorgeschlagen hat.

Brudermeier als dritter Deutscher im EZB-Rat

Markus Brunnermeier ist Professor an der Universität Princeton und wird als fachlich exzellente Wahl angesehen. Das Bundeskabinett soll bereits am darauffolgenden Tag, also am Mittwoch, offiziell über diese Nominierung entscheiden. Mit dieser Empfehlung würde Brunnermeier zum dritten Deutschen in dieser Position werden. Zuvor hatten Jürgen Stark von 2006 bis 2011 und Otmar Issing von 1998 bis 2006 den Posten innegehabt.

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Der 57-jährige Landshuter forscht an der amerikanischen Eliteuniversität dazu, wie Wirtschaft und Gesellschaft resilienter gestaltet werden können. Sein akademischer Werdegang führt von Studien in Regensburg und Bonn über eine Promotion in London hin zu seiner heutigen Position in den USA. Im Frühjahr hielt er zudem einen Vortrag bei einer Klausurtagung des Bundeskabinetts, was seinen direkten Zugang zu den Entscheidungsträgern in Berlin unterstreicht.

Ablösung von Philip Lane Mitte 2027 geplant

Die aktuelle Amtszeit des amtierenden Chefvolkswirats Philip Lane endet voraussichtlich Mitte 2027. Brunnermeier soll diesen Posten dann übernehmen. Die Rolle des Chefvolkswirats ist zentral für die Geldpolitik der Eurozone, da diese Position die Zins- und Strategieentscheidungen des EZB-Rates vorbereitet. Eine fundierte wissenschaftliche Expertise gilt daher als unverzichtbar für die Stabilität des europäischen Finanzsystems.

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Die Staats- und Regierungschefs der EU werden über die Personalie sowie weitere Spitzenposten an der EZB noch in diesem Jahr entscheiden. Der Hintergrund für diese Personalwechsel ist unter der bevorstehende Rückzug von EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Darüber hinaus hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde Ende Oktober angekündigt, die Notenbank am 7. Februar 2027 zu verlassen.

Konkurrenz um das Präsidentenamt der EZB

Neben der Position des Chefvolkswirats sind auch die höchsten Ämter an der EZB neu zu besetzen. Als wahrscheinliche Nachfolger für das Amt der EZB-Präsidentin gelten der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernández de Cos. Knot war lange Zeit Chef der niederländischen Zentralbank, während Hernández de Cos zurzeit als Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausrichtung agiert.

Es ist noch unklar, welche Position die Bundesregierung offiziell unterstützen wird. Nachrichtenagentur Reuters berichtete jedoch, dass Frankreich Deutschland gegenüber seine Präferenz für den Spanier Pablo Hernández de Cos als neuen Präsidenten der EZB zum Ausdruck gebracht hat. Diese diplomatischen Absprachen sind Teil der komplexen Verhandlungen über die künftige Führung der europäischen Notenbank.

Weitere Nominierungen im EZB-Direktorium

Zusätzlich zu den Präsidentschaftswahlen steht die Besetzung von Sitzen im Direktorium an. Als Nachfolgerin von Isabel Schnabel im EZB-Direktorium wird die französische Ökonomin und Politikerin Laurence Boone gehandelt. Boone leitet aktuell das Frankreichgeschäft der Santander-Bank und hatte zuvor bereits hohe Ämter inne. Sie war früher Staatssekretärin und Chefökonomin der OECD, was ihre umfassende Erfahrung im internationalen Wirtschaftskontext belegt.

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Die Besetzung der Posten an der EZB erfolgt durch den Europäischen Rat nach vorheriger Absprache mit dem Europäischen Parlament und dem EZB-Rat. Dabei spielt die Nationalität der Kandidaten eine entscheidende Rolle bei der Verteilung der Ämter. Die Bundesregierung positioniert sich mit Brunnermeier erneut als wichtige Stimme in den wirtschaftspolitischen Entscheidungen Europas.