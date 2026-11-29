Ab dem 4. Januar 2024 gelten in Deutschland Höchstpreise für Benzin und Diesel. Das Wirtschaftsministerium stellt Pläne vor, um Bürger bei hohen Tankkosten zu entlasten und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Die Bundesregierung hat konkrete Pläne vorgestellt, um die stark gestiegenen Kraftstoffpreise an den Zapfsäulen zu begrenzen. Nach dem Auslaufen des aktuellen Tankrabatt s zum 31. Dezember 2023 soll ab der ersten Januarwoche ein neues System greifen, das die Preise für Benzin und Diesel reguliert. Das Wirtschaftsministerium hat die Entwurfsdokumente für ein entsprechendes Gesetz und eine darauf aufbauende Verordnung in die interministerielle Abstimmung eingebracht. Ziel ist es, die Belastung für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu mindern und negative Auswirkungen auf das deutsche Wirtschaftswachstum abzufedern.

Mechanismus der Preisbegrenzung

Das Kernstück der neuen Regelung ist die Einführung einer bundesweiten Höchstpreisregelung für Kraftstoffe. Diese soll verhindern, dass Tankstellen die Preise über ein festgelegtes Limit hinaus an die Kunden weitergeben. Die genaue Berechnung der Höchstpreise erfolgt durch die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt. Der Ausgangspunkt für die Ermittlung bilden die Preisnotierungen von elf regionalen Tanklagern, die insgesamt 15.000 Tankstellen in der Republik beliefern. Zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit in allen Regionen, auch in solchen mit höheren Kosten, wird für die Berechnung ein Durchschnittspreis der teuersten Lager-Region zugrunde gelegt.

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Zusammengesetzt setzen sich die Höchstpreise aus den tatsächlichen Einkaufskosten, den staatlichen Steuern und Abgaben sowie einer pauschalen Gewinnmarge für die Tankstellen zusammen. Diese Marge soll Transport, Pacht und Personalkosten abdecken. Dabei sind spezifische Beträge pro Liter festgelegt: für Super E5 werden 18 Cent, für Super E10 15 Cent und für Diesel 20 Cent als Bruttomarge angesetzt. Dieser Aufbau soll gewährleisten, dass die festgelegten Grenzen direkt mit den Zapfsäulenpreisen korrespondieren und für Transparenz beim Kunden sorgen.

Ablauf und technische Umsetzung

Die Anwendung der neuen Preisdeckel soll nicht sofort zum Jahreswechsel, sondern ab dem 4. Januar 2024 greifen. Dieser Termin liegt nach dem Neujahrsfeiertag am 1. Januar und dem daran anschließenden Wochenende. Die Ermittlung der Höchstpreise erfolgt werktäglich von Montag bis Freitag. Die Markttransparenzstelle macht die neuen Limits am Tag der Ermittlung auf der Internetseite des Bundeskartellamts bekannt. Wirksam werden diese Preise jeweils ab 12 Uhr des Folgetages.

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Um den Tankstellen genügend Zeit für die Umstellung zu geben, sind mindestens 20 Stunden Vorlaufzeit vorgeschrieben. Das bedeutet, dass ein Höchstpreis spätestens um 16 Uhr des Ermittlungstages veröffentlicht werden muss. Sollte dies nicht termingerecht geschehen, gilt das Limit erst am übernächsten Tag um 12 Uhr. Eine besondere Regelung gilt für das Wochenende: Ein am Freitag ermittelter Höchstpreis gilt ebenfalls für den Samstag, den Sonntag und den darauffolgenden Montag, da an diesen Tagen keine neuen Preise ermittelt werden.

Geltungsdauer und Kontrollmechanismen

Die Verordnung zur Einführung der Höchstpreise ist zeitlich befristet. Sie soll zum 1. Januar in Kraft treten und zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten bis Ende März gelten. Unter bestimmten Bedingungen kann diese Laufzeit um bis zu drei Monate verlängert werden. Auch eine mehrfache Verlängerung ist möglich, jedoch nicht über den 31. Dezember 2027 hinaus. Zur Überwachung der Einhaltung der Preisgrenzen überwacht die Markttransparenzstelle die Märkte kontinuierlich.

Tankstellen sind bereits jetzt verpflichtet, alle Preisänderungen in Echtzeit an die Markttransparenzstelle zu melden. Dies dient der schnellen Erkennung von Verstößen. Wird ein festgelegter Höchstpreis nicht eingehalten, drohen Tankstellenbetreibern empfindliche Sanktionen. Die maximale Geldbuße für solche Verstöße beträgt bis zu 100.000 Euro. Die Bundesregierung betont, dass die gesamte Maßnahme als kurzfristige Krisenintervention konzipiert ist, um die hohe Belastung durch die anhaltend hohen Kraftstoffpreise infolge des Iran-Kriegs abzufedern.

Politische Abstimmung und Ausnahmen

Im politischen Prozess gibt es unterschiedliche Positionen zur genauen Ausgestaltung. Ein kritischer Punkt ist die Orientierung am Niveau der teuersten Tanklagerregion. Die SPD-Seite möchte möglicherweise auf einen Durchschnittspreis drängen, um eine stärkere Preissenkungswirkung zu erzielen. Die schwarz-rote Koalitionsspitze hat vereinbart, die Entwürfe an diesem Mittwoch ins Kabinett zu bringen. Das zugrundeliegende Gesetz geht danach in den Bundestag und bedarf dessen Zustimmung. Die letzte reguläre Sitzung des Bundestags in diesem Jahr findet am 18. Dezember statt.

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Die Bundesregierung kann die Verordnung im Anschluss ohne Zustimmung des Bundesrats verkünden und ihre Anwendung bei Bedarf aussetzen. Dies ermöglicht schnelle Reaktionen, falls die Versorgungssicherheit gefährdet sein sollte. Ausgenommen von der Höchstpreisregelung sind generell Autobahntankstellen. Das Ministerium begründet dies mit ihren höheren Pachtkosten und den durchgehenden Öffnungszeiten. Zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten sollen die Länder für ihr jeweiliges Gebiet abweichende Höchstpreise festlegen können. Völlig andere Instrumente wie eine Verlängerung des Tankrabatts hat die Koalition bisher verworfen.