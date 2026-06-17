Die Bundesregierung plant einen möglichen internationalen Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus. Die US-Regierung erklärt, dass Elons KI-Chatbot Grok bei US-Angriffen auf den Iran genutzt wurde. Der Export iranischen Erdöls per Schiff läuft wieder an. US-Präsident Donald Trump übt auf dem G7-Gipfel in Frankreich ungewöhnlich offene Kritik an Israels militärischem Vorgehen gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon.

Die Bundesregierung plant einen möglichen internationalen Militäreinsatz zur Sicherung der Straße von Hormus. Das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium haben einen Text für ein Bundestagsmandat vorbereitet.

Der Kabinett könnte ihn bereits nächste Woche beschließen, wenn die Regierungsspitze eine entsprechende politische Entscheidung trifft. Die Bundesregierung beabsichtigt, eine mögliche Beteiligung auf die Minenräumung zu beschränken. Elon Musks KI-Unternehmen xAI steht angesichts einer Umwelt-Klage unter Druck. Die US-Regierung erklärt, dass dessen KI-Chatbot Grok bei US-Angriffen auf den Iran genutzt wurde.

Die Klage gegen Gasturbinen eines xAI-Rechenzentrums im Bundesstaat Tennessee bedrohe die nationale, wirtschaftliche und Energie-Sicherheit der USA sowie die Versorgung der KI-Infrastruktur, die von der US-Armee genutzt werde. Der Export iranischen Erdöls per Schiff läuft wieder an. Mehrere iranische Öltanker hätten das von der US-Marine blockierte Seegebiet verlassen. US-Präsident Donald Trump übt auf dem G7-Gipfel in Frankreich ungewöhnlich offene Kritik am militärischen Vorgehen Israels gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon.

Die G7-Staaten sehen in dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran eine historische Chance, Teheran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Nach Israels Angriffen im Süden des Libanon mit mindestens vier Toten droht Irans Armee mit einer Antwort. Der iranische Präsident Massud Peseschkian bezeichnet das Rahmenabkommen mit den USA als einen diplomatischen Sieg für sein Land. Papst Leo XIV. lobt das vorläufige Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zur Beendigung des regionalen Krieges im Nahen Osten





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