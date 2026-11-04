Bundesregierung plant neues Tierversuchsgesetz

Die Bundesregierung will das Tierversuchsrecht aus dem Tierschutzgesetz lösen. Kritiker wie Peta warnen vor schwächeren Schutzregeln und mehr Leid für Versuchstiere.

Die deutsche Bundesregierung hat ein weitreichendes Vorhaben angekündigt, das die rechtliche Grundlage für Tierversuche grundlegend verändern könnte. Im Zentrum steht der Plan, das geltende Tierversuchsrecht vollständig aus dem bestehenden allgemeinen Tierschutzgesetz herauszulösen und als eigenständiges Gesetz zu verankern. Dieses politische Manöver zielt darauf ab, bürokratische Hürden abzubauen und Genehmigungsverfahren für wissenschaftliche Forschung deutlich zu beschleunigen. Befürworter dieser Maßnahme argumentieren, dass weniger administrative Anforderungen direkt zu schnelleren Ergebnissen in der medizinischen und biologischen Wissenschaft führen würden.

Kritik an fehlendem Tierschutz

Gegner dieses Plans sehen darin eine massive Gefahr für den Wohlstand von Versuchstieren. Tierschutzorganisationen wie Peta und Ärzte gegen Tierversuche e.V. warnen eindringlich davor, dass durch die Ausgliederung des Rechtsgebiets wichtige Schutzvorgaben entfallen könnten. Es besteht die befürchtete Realität, dass Kontrollen in Laboren seltener oder oberflächlicher durchgeführt werden. Zudem könnte es schwieriger werden, gerichtliche Prüfungen durch Verbände einzuleiten, was die rechtliche Absicherung der Tiere schwächen würde.

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Bürgerprotest und Petition

Der Widerstand gegen die geplante Gesetzesänderung organisierte sich schnell und effektiv. Am 20. Juli 2026 starteten Peta und Ärzte gegen Tierversuche e.V. eine gemeinsame Online-Petition. Bis zum 31. August sammelten diese Organisationen mehr als 80.000 Unterschriften. Da bereits 30.000 Stimmen ausreichen, um eine Petition offiziell an den Bundestag zu bringen, haben die Initiativen ihr Ziel längst übertroffen. Die Organisationen fordern, dass Tierversuche weiterhin im allgemeinen Tierschutzgesetz geregelt bleiben müssen.

Warnungen vor wirtschaftlichem Druck

Die kritischen Stimmen thematisieren konkrete Risiken, die mit einer Lockerung der Vorschriften einhergehen könnten. Zu den befürchteten negativen Entwicklungen gehört das Töten überzähliger Tiere aus rein wirtschaftlichen Gründen. Auch Eingriffe ohne Betäubung sollen erleichtert werden können. Ein weiterer schwerwiegender Punkt ist die mögliche Aufweichung der gesetzlichen Pflicht zur verhaltensgerechten Unterbringung der Tiere. Diese Punkte stehen im direkten Widerspruch zu den ethischen Standards, die bisher in Deutschland gelten.

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Fachliche Gegenargumente

Am 12. Oktober beriet der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages über die eingereichten Beschwerden. Dr. Christoph Maisack von der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht und Dr. Tamara Zietek von Ärzte gegen Tierversuche e.V. traten öffentlich auf. Sie warben dafür, stattdessen Verwaltungsvorschriften zu modernisieren. Dr. Maisack forderte eine Digitalisierung und Vereinheitlichung des Rechts, betonte aber gleichzeitig, die Versuchstiere müssten im bundeseinheitlichen Tierschutzgesetz verbleiben.

Zukunft der alternativen Methoden

Neben der politischen Debatte entwickelt sich die Wissenschaft selbst rasant weiter. 3D-Zellkulturen bilden die räumliche Anordnung menschlicher Zellen heute schon besser ab als flache Kulturen auf Glas. Organ-Chips gehen noch einen Schritt weiter und simulieren Mini-Versionen von Haut, Herz oder Leber. Da echte menschliche Zellen zum Einsatz kommen, sind Ergebnisse präziser und besser auf Menschen übertragbar als Befunde aus Versuchen mit Mäusen oder Ratten. Die Entscheidung über das neue Gesetz steht noch aus und betrifft nicht nur Tempo, sondern auch Ethik.