Bundesregierung plant Preisdeckel bei Ticket-Weiterverkauf

Bundesverbraucherschutzministerin Stefanie Hubig will Ticketwucher durch einen gesetzlichen Preisdeckel stoppen. Fans profitieren bald von gedeckelten Aufschlägen beim Weiterverkauf.

Die Bundesregierung hat einen klaren Kurs gegen Ticketwucher vorgegeben. Bundesverbraucherschutzministerin Stefanie Hubig von der SPD stellt einen Gesetzentwurf vor, der den Weiterverkauf von Eintrittskarten auf Zweitmarkt -Plattformen streng reguliert. Ziel ist es, die oft als wucherisch empfundenen Preiserhöhungen gesetzlich zu begrenzen und somit faire Bedingungen für Konsumenten zu schaffen.

Damit soll Schluss sein mit den extremen Aufschlägen, die auf Plattformen teilweise zu erleben sind. Die Bundesregierung will mit diesem Schritt sicherstellen, dass Fans und Besucher nicht über den Tisch gezogen werden, sondern dass die Kosten für die Teilnahme an Veranstaltungen in einem akzeptablen Rahmen bleiben.

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Konkrete Obergrenzen für Aufschläge

Ticketbörsen dürfen zukünftig höchstens zwanzig Prozent auf den ursprünglichen Ticketpreis aufschlagen, maximal jedoch zwanzig Euro. Diese klare Grenze gilt für den Weiterverkauf von Eintrittskarten und soll Missbrauch effektiv eindämmen. Ein Ticket, das ursprünglich fünfzig Euro kostete, dürfte demnach für höchstens sechzig Euro weiterverkauft werden.

Bei einer kostspieligeren Karte ist die Spanne zwar größer, aber absolut begrenzt. Bei einer zweihundert Euro teuren Eintrittskarte wäre beispielsweise spätestens bei zweihundertzwanzig Euro Schluss. Der Gesetzentwurf ist laut Ministerin bereits fertig und wird derzeit innerhalb der Bundesregierung abgestimmt, um eine schnelle Umsetzung zu ermöglichen.

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Hintergründe und politische Zielsetzung

Grund für den Vorstoß sind die teils enormen Preise auf Plattformen, auf denen Tickets weiterverkauft werden. Händler kaufen begehrte Eintrittskarten auf und bieten sie anschließend deutlich teurer weiter an. Für Hubig ist das ein klarer Fall von Missbrauch, der beendet werden muss.

Darunter litten nicht nur Fans, sondern auch Vereine, Veranstalter und Künstler. Schließlich würden viele Organisationen bewusst günstigere Tickets anbieten, damit sich auch Menschen mit kleinerem Geldbeutel einen Stadion- oder Konzertbesuch leisten können. Die aktuellen Praktiken untergraben dieses Ziel der sozialen Teilhabe an Kultur und Sport.

Gesetzgebung und europäischer Vergleich

Mit einem neuen Ticketschutzgesetz möchte Hubig dem Geschäft einen Riegel vorschieben. Andere Länder hätten bereits Vorschriften gegen überhöhte Preise auf dem Zweitmarkt, Deutschland müsse nun nachziehen. Die Einführung dieser Regelungen soll für mehr Rechtssicherheit auf dem Markt sorgen und Verbraucher vor unangemessenen Kosten schützen.

Die Ministerin zeigt sich entschlossen, die Umsetzung nicht zu verzögern. Viel Zeit verlieren will sie nicht. Ihr Ziel ist es, das Gesetz noch vor dem nächsten Sport- und Konzertsommer in Kraft treten zu lassen. Dies soll gewährleisten, dass die neuen Regeln für die kommende Hauptsaison der Veranstaltungen greifen und Fans sofort profitieren können.

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Auswirkungen auf den Markt und Konsumenten

Für Fans könnte die nervige Jagd nach bezahlbaren Karten damit zumindest ein Stück entspannter werden. Die gesetzlichen Vorgaben zielen darauf ab, den Zugang zu populären Veranstaltungen wieder zu erleichtern, ohne dass finanzielle Barrieren durch spekulative Aufschläge entstehen.

Die Einführung der Obergrenze wird voraussichtlich auch das Verhalten von Händlern auf dem Zweitmarkt verändern. Da die Gewinne durch massive Preiserhöhungen nun begrenzt sind, dürften sich die Strukturen auf den Plattformen anpassen. Langfristig soll dies zu einer Stabilisierung der Ticketpreise auf dem freien Markt führen.

Die Bundesregierung erwartet durch diese Maßnahmen einen spürbaren Rückgang der Beschwerden über überhöhte Ticketpreise. Die klare rechtliche Basis soll zudem die Durchsetzung von Ansprüchen im Streitfall erleichtern und den Verbraucherschutz stärken.