Bundesregierung plant separates Tierversuchsgesetz und löst es aus dem Tierschutzgesetz aus

Die deutsche Regierung erwägt ein eigenes Gesetz für Tierversuche. Kritiker wie Peta warnen vor schwächeren Schutzvorschriften und mehr Leid für Versuchstiere in Laboren.

Die Bundesregierung prüft eine fundamentale Neuausrichtung des deutschen Rechtsrahmens für die Forschung an lebenden Tieren. Geplant ist die Auslösung des Tierversuchsrechts aus dem bestehenden allgemeinen Tierschutzgesetz hin zu einem eigenständigen Gesetzestext. Dieser Schritt zielt darauf ab, bürokratische Hürden abzubauen und Genehmigungsverfahren für wissenschaftliche Tests deutlich zu beschleunigen. Befürworter dieses Vorhabens argumentieren, dass schnellere Forschungsergebnisse im medizinischen Bereich ultimately den Menschen zugutekommen würden. Doch die Pläne stoßen auf heftigen Widerstand in der Öffentlichkeit und unter Tierschutzorganisationen.

Kritik an geplanten Abschwächungen des Tierschutzes

Gegner der Neuregelung, insbesondere die Tierschutzorganisationen Peta und Ärzte gegen Tierversuche e.V., warnen eindringlich vor einer Erosion der tierethischen Standards. Sie befürchten, dass die Trennung vom strengeren allgemeinen Tierschutzgesetz zu laxeren Kontrollen und geringerer Transparenz führt. Konkret drohe den Tieren ein höheres Leidensempfinden, da gerichtliche Überprüfungen durch Verbände erschwert werden könnten. Ohne die aktuellen Schutzvorgaben des allgemeinen Gesetzes bestünde das Risiko, dass Kontrollen seltener oder weniger gründlich durchgeführt werden.

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Die Organisationen kritisieren zudem spezifische potenzielle Regelungen, die in einem neuen Sondergesetz verankert sein könnten. Dazu zählt die Möglichkeit, überzählige Tiere rein aus wirtschaftlichen Gründen zu töten, ohne dass strenge ethische Abwägungen greifen. Auch Eingriffe ohne Betäubung sollen erleichtert werden können. Kritiker sehen darin eine direkte Aufweichung der strengen Pflicht zur verhaltensgerechten Unterbringung der Versuchstiere in den Laboren.

Massive Gegenwehr durch Petition und Experten

Als direkte Reaktion auf die Ankündigungen der Regierung starteten Peta und Ärzte gegen Tierversuche e.V. am 20. Juli 2026 eine offizielle Online-Petition. Das Ziel dieser Kampagne ist es, den Bundestag dazu zu bewegen, das Tierversuchsrecht weiterhin im allgemeinen Tierschutzgesetz zu belassen. Die Resonanz auf diesen Aufruf war extrem hoch: Bis zum 31. August sammelten die Initiatoren mehr als 80.000 Unterstützerstimmen. Der Schwellenwert, um eine Petition automatisch in das parlamentarische Verfahren einzubringen, liegt bei lediglich 30.000 Stimmen.

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Am 12. Oktober setzte der Petitionsausschuss des Bundestages sich erstmals mit diesem heftig diskutierten Thema auseinander. Während der Anhörung warnten Experten wie Dr. Christoph Maisack von der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht und Dr. Tamara Zietek von Ärzte gegen Tierversuche e.V. vor den Konsequenzen einer Gesetzestrennung. Dr. Maisack forderte stattdessen eine Digitalisierung und Vereinheitlichung der bestehenden Verwaltungsvorschriften. Er betonte, dass man moderne, fristgerechte Strukturen schaffen müsse, ohne die rechtliche Verankerung im allgemeinen Tierschutzgesetz aufzugeben.

Alternative Methoden und Zukunft der Forschung

Die Debatte um Tierversuche findet vor dem Hintergrund rasanter technologischer Fortschritte in der biomedizinischen Forschung statt. Moderne Alternativen wie 3D-Zellkulturen bilden die räumliche Anordnung menschlicher Zellen deutlich präziser ab als herkömmliche flache Kulturen auf Glas. Diese Methoden ermöglichen es, grundlegende biologische Fragen und Krankheitsmechanismen ohne den Einsatz von Tieren zu untersuchen. Sie gelten als direkter und ethisch unbedenklicher Weg, um erste Erkenntnisse zu gewinnen.

Noch weiter gehen die sogenannten Organ-Chips, die eine neue Ära der prädiktiven Toxikologie einläuten. Auf diesen kleinen mikroskopischen Plättchen wachsen Mini-Versionen menschlicher Organe wie Haut, Herz, Lunge, Darm, Niere oder Leber. Durch eine Vernetzung über Mikrokanäle können diese Chips einen künstlichen Blutkreislauf nachbilden und so physiologische Prozesse imitieren. Da dabei echte menschliche Zellen zum Einsatz kommen, sind die Ergebnisse oft präziser und besser auf den Menschen übertragbar als Daten aus Tests mit Mäusen oder Ratten.

Körperzellen können in diesen Systemen zu verschiedenen Geweben oder Mini-Organen heranreifen, was eine personalisierte Medizin fördert. Die Entscheidung der Bundesregierung steht noch aus. Es geht dabei nicht allein um das Tempo der Forschung, sondern um den ethischen Kompromiss zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und dem Schutz empfindungsfähiger Lebewesen. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich davon abhängen, wie der Gesetzgeber auf die massiven Bedenken der Zivilgesellschaft und der wissenschaftlichen Experten eingeht.