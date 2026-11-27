Das Bundeskabinett soll ab 1. Januar einen Höchstpreis für Super E5, E10 und Diesel an öffentlichen Tankstellen beschließen. Die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt überwacht die Einhaltung der neuen Preisobergrenzen.

Die Bundesregierung plant die Einführung eines gesetzlichen Spritpreisdeckel s für Kraftstoffe wie Super E5, Super E10 und Diesel an öffentlichen Tankstellen in Deutschland. Dieses politische Vorhaben zielt darauf ab, die hohen Tankkosten für Verbraucher zu begrenzen und gleichzeitig die funktionierende Versorgung mit fossilen Energieträgern sicherzustellen. Die konkrete Umsetzung dieser Maßnahme steht kurz vor der Entscheidung, wobei sich die politischen Akteure auf die Einhaltung strikter Berechnungsformeln und Überwachungsmechanismen einigen müssen.

Kabinett beschließt Preisobergrenze am Mittwoch

Das zuständige Kabinett der Bundesregierung beabsichtigt, die entsprechenden Beschlüsse zur Einführung des Preisdeckels am kommenden Mittwoch offiziell zu fassen. Laut Informationen aus Regierungskreisen ist die Abstimmung innerhalb der Exekutive bereits weit fortgeschritten, sodass die finale Verabschiedung als gesichert gilt. Dieser terminliche Rahmen gibt der politischen Debatte um die Energiekosten einen festen Zeitplan und signalisiert dem Markt die dringende Notwendigkeit staatlichen Handelns zur Entlastung der Haushalte.

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Höchster Preis gilt ab 1. Januar 2024

Die rechtliche Verbindlichkeit des neuen Preisdeckels tritt am 1. Januar in Kraft und betrifft explizit die Kraftstoffsorten Super E5, Super E10 sowie Diesel an allen öffentlichen Tankstellen im Bundesgebiet. Die Berechnung des maximal erlaubten Verkaufspreises übernimmt die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt. Diese Behörde wertet werktäglich festgelegte Formeln aus, um den aktuellen Deckelstand zu ermitteln. Grundlage dieser Berechnung bilden die Großhandelspreise der vergangenen Tage, wobei der Preis der jeweils teuersten von elf Tanklagerregionen als Referenzwert dient. Dieser Mechanismus soll eine dynamische Anpassung an die aktuellen Marktlagen gewährleisten, ohne dass willkürliche Preisfestsetzungen durch einzelne Anbieter möglich sind.

Strenge Sanktionen bei Verstößen gegen Regeln

Die Einhaltung der neuen Preisobergrenzen wird durch das Kartellamt streng überwacht, wobei die Sanktionen für Regelverstoße drastisch ausfallen. Wer den festgelegten Preisdeckel überschreitet, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die rechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Tankstellenbetreiber, die sich nicht an die Vorgaben halten, können mit Geldbußen von bis zu 100.000 Euro belangt werden. Für größere Unternehmen, die versuchen, ihre Verkaufspreise direkt vorzugeben oder zu manipulieren, sehen die neuen Regeln noch härtere Strafen vor. In diesen Fällen können Bußgelder bis zu einer Höhe von 500.000 Euro verhängt werden, um Abschreckungswirkung zu erzielen und die Marktordnung zu wahren.

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SPD dringt auf Änderungen der Berechnung

Innerhalb der Koalition gibt es noch unterschiedliche Positionen, wobei die Ministerien unter der Führung der SPD nach Möglichkeit noch Änderungen am Entwurf durchsetzen wollen. Ein zentraler Streitpunkt betrifft die Orientierung bei der Preisberechnung. Während der aktuelle Entwurf die teuerste von elf Tanklagerregionen als Basis nimmt, drängt die SPD darauf, stattdessen den Durchschnittspreis aller Regionen zugrunde zu legen. Das Argument der Sozialdemokraten lautet, dass ein solcher Durchschnittspreis einen stärkeren dämpfenden Effekt auf die Tankstellenpreise hätte und damit die intendierte Wirkung des Maßnahmebündels besser entfalten würde. Diese Debatte um die genaue Ausgestaltung der Formel zeigt die Sensibilität des Themas und die unterschiedlichen strategischen Ansätze innerhalb der Regierung.

Sicherstellung der Versorgung statt Rabatte

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betont wiederholt, dass der Spritpreisdeckel keinesfalls als neuer staatlich gesteuerter Tankrabatt zu verstehen ist. Das primäre Ziel der Maßnahme ist die Sicherstellung der allgemeinen Versorgung mit Kraftstoffen. Es besteht die Sorge, dass künstlich zu niedrige Preise, wie sie bei reinen Rabattaktionen entstehen könnten, dazu führen, dass Importe und Lieferungen für Händler unwirtschaftlich werden. Ein solcher Effekt könnte die logistischen Ketten stören und letztlich die Verfügbarkeit der Kraftstoffe gefährden. Der Preisdeckel soll daher eine Obergrenze setzen, ohne die wirtschaftlichen Anreize für den Nachschub und die Distribution zu zerstören, was eine langfristige Stabilität des Tankstellennetzes gewährleisten soll.