Bundesregierung plant umfassende Steuerreform in Deutschland

Die Bundesregierung plant eine umfassende Steuerreform in Deutschland, die ab 2027 in Kraft treten soll. Zwei verschiedene Konzepte werden diskutiert: das der CDU und das der SPD.

Die Bundesregierung plant eine umfassende Steuerreform in Deutschland, die ab 2027 in Kraft treten soll. Zwei verschiedene Konzepte werden diskutiert: das der CDU und das der SPD .

Beide Parteien sind sich einig, dass fast alle Steuerzahler entlastet werden sollen, aber sie streiten über den richtigen Weg dorthin. Wir haben die Vorschläge der beiden Parteien durchgerechnet und ermittelt, was sie für Sie bedeuten würden. Die CDU möchte die Grenze für den Spitzensteuersatz von derzeit 69.879 Euro auf 85.000 Euro anheben. Das entspricht einem Anstieg von rund 87.000 Euro Bruttoeinkommen auf 103.000 Euro.

Außerdem soll für den Spitzensteuersatz eine neue Progressionszone geschaffen werden, in der der Grenzsteuersatz von 42 auf 45 Prozent ansteigt. Die CDU will die Grenze für den flachen Reichensteuersatz auf 210.000 Euro zu versteuerndem Einkommen senken und den Reichensteuersatz selbst von 45 auf 47,5 Prozent anheben. Der Grundfreibetrag soll um 1000 Euro steigen. Die SPD möchte die Grenze für den Spitzensteuersatz nur auf 83.600 Euro zu versteuerndem Einkommen anheben.

Das entspricht etwa 101.500 Euro Bruttoeinkommen bei Alleinstehenden. Der Spitzensteuersatz selbst steigt in ihrem Konzept von 42 auf 47 Prozent, der Reichensteuersatz von 45 auf 49 Prozent. Die Grenze dazwischen bleibt aber bei 277.825 Euro zu versteuerndem Einkommen.

Außerdem schafft die SPD keine neue Progressionszone. Der Grenzsteuersatz steigt dort also nicht weiter von 47 auf 49 Prozent, sondern bleibt bis zum Reichensteuersatz konstant. In beiden Fällen würden alle Steuerzahler entlastet, die heute eine Summe unterhalb der jeweils neuen Grenzen des Spitzensteuersatzes verdienen. Das wären geschätzte 97 Prozent aller Einkommensteuerzahler.

Für Alleinerziehende, kinderlose Paare und Familien gilt das gleiche. Weil bei ihnen aber das zu versteuernde Einkommen jeweils anders berechnet wird, sind die Summen der Ersparnisse deutlich unterschiedlich. Wir haben einige Beispiele berechnet, um Ihnen zu zeigen, was die Vorschläge der beiden Parteien für Sie bedeuten würden. Ein Alleinverdiener mit 80.000 Euro Bruttoeinkommen zahlt aktuell rund 9500 Euro Einkommensteuer.

Mit dem CDU-Vorschlag wären es künftig 770 Euro weniger, mit dem SPD-Konzept rund 620 Euro. Ein Haushalt mit zwei Einkommen von zusammen rund 100.000 Euro zahlt aktuell rund 13.700 Euro Einkommensteuer. Mit der CDU wären es künftig 1060 Euro weniger, mit der SPD nur 750 Euro. Ein Haushalt mit zwei Kindern und 300.000 Euro gemeinsamen Einkommen von zwei Verdienern zahlt derzeit rund 87.000 Euro Steuern.

Mit dem CDU-Konzept würde sie künftig knapp 4100 Euro sparen. Bei der SPD würde sie mit 3500 Euro zusätzlich zur Kasse gebeten. Diese Diskrepanz gilt für Spitzeneinkommen in allen Haushaltskonstellationen





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