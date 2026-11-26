Die Bundesregierung erwägt eine Anpassung des Grundgesetzes, um den föderalen Haushaltsweg für die Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen zu vereinfachen.

Die Bundesregierung hat Pläne für eine wesentliche Verfassungsänderung angekündigt, die sich speziell auf die finanziellen Möglichkeiten der Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen konzentriert. Diese Änderung zielt darauf ab, den sogenannten föderalen Haushaltsweg zu ermöglichen, der den betroffenen Regionen erlaubt, ihre Schulden zur Finanzierung öffentlicher Investitionen zu erhöhen. Das Bundeskabinett hat diesen wichtigen Entwurf in einer Sondersitzung am Dienstagabend umfassend erörtert und sich für die Weiterleitung an die zuständigen Ausschüsse ausgesprochen.

Ziel ist Lockerung der Schuldenbremse

Der zentrale Kern dieser geplanten Maßnahme besteht in einer Ergänzung des Grundgesetzes, die es den drei genannten Ländern erlaubt, abweichend von den strikten Vorgaben der bestehenden Schuldenbremse mehr Mittel in die Hand zu nehmen. Bislang wird die Schuldenbremse durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag und Bundesrat geändert, was politisch oft schwer zu erreichen ist. Mit dem neuen föderalen Weg sollen die Länder jedoch eigenständig die Möglichkeit erhalten, ihre Haushaltssperren zeitnah zu durchbrechen.

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Diese spezielle Konstruktion dient dazu, die Investitionsneustart-Gesetze der Länder zu stützen und deren finanzielle Eigenverantwortung zu stärken. Sie erlaubt den Ländern zudem, eigene Sondervermögen einzurichten, ähnlich wie dies bereits auf Bundesebene durch das Klima- und Transformationsfond oder das Infrastruktur-Fonds geschehen ist. Dadurch wird der Handlungsspielraum der einzelnen Bundesländer deutlich erweitert.

Sondervermögen für Infrastruktur

Neben der direkten Ausweitung der Schuldenaufnahme soll den Ländern die Möglichkeit gegeben werden, eigene Sondervermögen zu schaffen. Diese Strukturen sind darauf ausgelegt, langfristige Infrastrukturprojekte unabhängig von den jährlichen Haushaltszyklen zu finanzieren. Ähnlich wie auf Bundesebene sollen diese Mittel vorrangig für den Ausbau der digitalen und physischen Infrastruktur genutzt werden können.

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Durch diese neuen Instrumente soll sichergestellt werden, dass wichtige staatliche Aufgaben effizient und zügig finanziert werden können. Die Bundesregierung betont dabei, dass dies eine dauerhafte Entlastung der Landeshaushalte darstellen kann, da diese nicht mehr von den knappen Haushaltsmitteln der jeweiligen Jahre abhängig sind. Die Länder erhalten so mehr Planungssicherheit für große Bauprojekte und digitale Ausbaumaßnahmen.

Politische Unterstützung und Verfahren

Bislang haben die Ministerpräsidenten der betroffenen Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen diese Änderung bereits begrüßt. Sie sehen darin eine notwendige und sinnvolle Ergänzung zur aktuellen Gesetzgebung, um die dringend benötigten Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung zu gewährleisten. Die Landesregierungen hatten schon lange den Wunsch geäußert, flexibler mit ihren Finanzen umgehen zu können.

Der Entwurf wird nun in die Expertenanhörung in den zuständigen Fachausschüssen von Bundestag und Bundesrat eingebracht. Die Expertenanhörung ist ein zentrales Element des Gesetzgebungsverfahrens, um technische und rechtliche Details vor der finalen Abstimmung zu klären. Ein Termin für die weitere Behandlung ist noch nicht festgelegt worden.

Erst nach einer erfolgreichen Expertenanhörung wird die Regelung dann zur abschließenden Abstimmung in die Gremien eingebracht. Dort müssen dann die notwendigen zwei Drittel der Stimmen erreicht werden, um das Grundgesetz tatsächlich zu ändern. Bis die Änderung rechtskräftig ist, werden vermutlich noch einige Wochen vergehen.

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Wirkung auf die öffentliche Debatte

Die Bundesregierung erwartet, dass diese Maßnahme die öffentliche Debatte über die dringend benötigten Investitionen in die Infrastruktur des Landes stärken wird. Sie bietet den Ländern die Chance, schneller und effizienter auf die wachsenden Anforderungen in den Bereichen Digitalisierung und Mobilität zu reagieren. Kritiker mögen zwar Bedenken bezüglich der Verschuldung haben, doch die Regierung sieht in der Flexibilität einen wichtigen Schritt nach vorn.

Die betroffenen Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen werden durch diese Änderung in die Lage versetzt, ihre Haushaltssperren schneller zu durchbrechen. Dies kann dazu führen, dass verschiedene Projekte, die bisher aufgrund von Haushaltsengpässen verzögert wurden, nun zügiger vorangetrieben werden können. Die Länder erhalten somit ein wichtiges Instrument an die Hand, um ihre wachsenden Herausforderungen bewältigen zu können.