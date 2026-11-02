Bundesregierung reagiert auf Hackerangriff mit Spyware

Das BSI warnt vor Spähsoftware auf Handys von Abgeordneten. Apple sendet Bedrohungsbenachrichtigungen, die Behörden ermitteln intensiv gegen staatliche Akteure.

Die Bundesregierung hat am Montag in Berlin öffentlich bekundet, dass sie die jüngsten Warnungen vor Cyberangriffen auf mobile Endgeräte von politischen Entscheidungsträgern ernst nimmt. Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte, man nehme den Vorfall mit großer Sorge wahr, nachdem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) vor einer Kompromittierung gewarnt hatte. Diese frühzeitige öffentliche Warnung wurde ausgesprochen, weil die Experten davon ausgehen, dass viele Geräte bereits kompromittiert sein könnten und somit ein hohes Risiko für die Datensicherheit besteht.

Warnung des BSI vor Spähsoftware

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hatte zuvor in einer dringenden Benachrichtigung vor einem Angriff mit Spähsoftware auf Smartphones hingewiesen. Diese Warnung richtete sich speziell an Bundestagsabgeordnete und Mitglieder der Regierung, wie Informationen des ARD-Hauptstadtstudios bestätigen. Bei der Auslöseursache handelt es sich um eine sogenannte Bedrohungsbenachrichtigung, die von Apple an bestimmte Nutzer gesendet wird, um auf erkannte Sicherheitslücken oder Malware-Hinweise hinzuweisen. Dies ist ein technischer Mechanismus, der darauf abzielt, betroffene Geräte vor weiteren Schäden zu schützen oder den Nutzer auf potenzielle Infektionen aufmerksam zu machen.

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Klärung der Apple-Meldung

Ein Sprecher des Bundesdigitalministeriums betonte jedoch explizit, dass die Tatsache, dass Apple eine solche Meldung im Einzelfall verschickt, nichts darüber aussage, ob tatsächlich auch eine Kompromittierung vorliegt. Es könnte sich lediglich um einen Verdachtsfall handeln, der weiteren Untersuchungen bedarf. Die Behörden halten an der Empfehlung fest, die Warnung nicht zu ignorieren, da die Gefahr einer gezielten Infiltration durch staatliche Akteure real ist. Die digitale Sicherheitslage erfordert daher eine vorsichtige und schnelle Reaktion aller betroffenen Institutionen und Personen.

Offenheit über betroffene Personen

Über die konkrete Anzahl und Identität der betroffenen Regierungsmitglieder können derzeit keine öffentlich zugänglichen Aussagen getroffen werden, wie Stefan Kornelius bestätigte. Die Behörden arbeiten nun mit Hochdruck daran, die genauen Hintergründe des Vorfalls zu ermitteln und die Betroffenen individuell zu unterstützen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums bekamen verschiedene Personen des öffentlichen Lebens, einschließlich Mitgliedern des Deutschen Bundestages, sowie Privatpersonen eine Bedrohungsbenachrichtigung von Apple. Dabei wurde ein Angriff mit Spyware erkannt, der in der Vergangenheit häufig im Auftrag staatlicher Akteure gegen einzelne, gezielt ausgewählte Personen eingesetzt worden sein soll.

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Reaktion von Digitalminister Wildberger

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) reagierte schnell auf die Entwicklung und sprach im ARD-"Bericht aus Berlin" über die Situation. Er erklärte, es liege eine Meldung von Apple vor, dass bestimmte Geräte gegebenenfalls kompromittiert wurden mit sogenannter Spyware. Das BSI habe superschnell reagiert und alle Betroffenen angeschrieben, um zu klären, was in diesem Fall zu tun sei. Nähere Angaben zur technischen Natur der Bedroung machte er jedoch nicht, da dies rein spekulativ wäre. Er würde das nicht unbedingt auf einen KI-Angriff zurückführen, da es Spyware auf Telefonen schon länger gebe.

Auswirkungen und technische Details

Spyware ist Schadsoftware, die ohne Wissen und Zustimmung der Nutzer auf Computern oder Smartphones installiert wird, um Daten zu sammeln und an Dritte zu übermitteln. Dazu können Tastatureingaben zählen, Nachrichten, Fotos, Standortdaten sowie Anrufe und Mikrofonaufnahmen. Die Programme gelangen meist über manipulierte E-Mail-Anhänge, gefälschte Links oder Apps aus unseriösen Quellen auf ein Gerät; teilweise nutzen sie Sicherheitslücken in veralteter Software aus. Neben Kriminellen und Stalkern setzen auch Staaten Spyware ein. Im aktuellen Fall gehen die Behörden davon aus, dass die Geräte ohne Zutun der Betroffenen infiziert werden, etwa über eine präparierte Nachricht, die auch nicht geöffnet werden muss. Die Untersuchung dieses speziellen Vorfalls läuft weiter, um die genauen Ursprünge und das Ausmaß der Kompromittierung zu verstehen.