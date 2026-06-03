Bundesregierung scheitert bei UN-Sicherheitsrat-Bewerbung

Deutschland hat bei der geheimen Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York den Zuschlag für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat in den Jahren 2027 und 2028 verpasst. Österreich und Portugal setzten sich gegen die deutsche Bewerbung durch.

Die Bundesregierung hat eine herbe Niederlage bei der Bewerbung für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat in den Jahren 2027 und 2028 erlitten. Bei der geheimen Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York setzte sich Österreich und Portugal gegen die deutsche Bewerbung durch.

Die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) und Johann Wadephul (63, CDU) hatte intensiv um den Platz im Rat geworben. Nun müssen sie das Scheitern gegen Portugal und Österreich hinnehmen. Manfred Pentz (46, CDU), Hessischer Minister für Internationales, fordert bereits Konsequenzen. Pentz zu BILD: 'Damit sitzt eine der größten Volkswirtschaften der Erde nicht mit am Tisch, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden.

Zudem sind wir einer der größten Geldgeber der Vereinten Nationen. Wenn wir künftig dort nicht den Einfluss haben, der uns zusteht, stellt sich die Frage: Warum sollten wir dann weiterhin so viel Geld in die UN investieren?

' Tatsächlich ist die Bundesrepublik nach den USA der zweitgrößte Geldgeber der Vereinten Nationen weltweit (4,4 Milliarden Euro im Jahr 2024). Der Sicherheitsrat gilt als wichtigstes Gremium der Vereinten Nationen für Frieden und Sicherheit und entscheidet unter anderem über Sanktionen und internationale Einsätze. Fünf Vetomächte sitzen dauerhaft im Rat: USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Die zehn weiteren Mitglieder werden jeweils für zwei Jahre gewählt und nehmen als nichtständige Mitglieder an den Beratungen und Abstimmungen teil





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