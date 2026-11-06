Bundesregierung schließt Eishockey-WM 2024 bei russischer Teilnahme aus

Die Bundesregierung erklärt die Eishockey-WM in Deutschland als Gastgeber faktisch für unmöglich, falls Russland zugelassen wird. Details zur Kritik und den Folgeplanungen.

Die Bundesregierung hat klargestellt, dass eine Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland im kommenden Mai ausgeschlossen ist, sofern die Internationale Eishockey-Föderation die russische Nationalmannschaft wieder zulässt. Diese klare Positionierung erfolgte nach intensiven Abstimmungen mit dem Deutschen Eishockey-Bund und dem Deutschen Olympischen Sportbund, um die politische und wirtschaftliche Machbarkeit zu wahren.

Mangelnde Durchführbarkeit durch Boykottgefahren

Regierungssprecher Stefan Kornelius betonte auf der Bundespressekonferenz, dass die sportliche und wirtschaftliche Durchführbarkeit des Turniers faktisch unmöglich sei. Dies begründete er mit der breiten Ablehnung seitens anderer Nationen sowie der Abwanderung von Wirtschafts- und Medienpartnern. Die massiven Boykottdrohungen mehrerer Länder, angeführt durch den Weltmeister Finnland, verdeutlichten, dass das internationale Eishockey die Wiederzulassung Russlands durch die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs nicht akzeptiert.

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Komplexe Positionen des Deutschen Eishockey-Bundes

Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Eishockey-Bundes, Frank Lutz, reagierte mit der Idee einer möglichen Rückgabe der Gastgeberrolle an den Weltverband. Er erklärte, dass das erklärte Ziel des Verbands darin bestehe, die Turniere wie geplant durchzuführen. Angesichts der drohenden Boykotte bei einer Zulassung Russlands sei diese Option jedoch faktisch nicht machbar, was die Notwendigkeit neuer Lösungswege unterstreicht.

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Priorisierung der sportlichen Integrität im Prozess

Die Bundesregierung wird den Deutschen Eishockey-Bund als Partner unterstützen, diese Lage zum Schutz der Integrität des Sports prioritär zu behandeln. Man möchte mit den Partnern nach einer anderen Lösung suchen, um als Ausrichter weiter aktiv sein zu können. Derzeit sollen auf dem Gesprächsweg Möglichkeiten ausgelotet werden, wie das Turnier dennoch stattfinden lassen kann, ohne die genannten politischen und wirtschaftlichen Risiken einzugehen.