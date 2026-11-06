Bundesregierung sichert WM 2027 in Deutschland zu

Die Bundesregierung unterstützt den Deutschen Eishockey-Bund und die IIHF bei der Lösung der russischen Teilnahme an der Eishockey-WM 2027.

Die Bundesregierung hat ihre volle Unterstützung für die Durchführung der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai 2027 in Deutschland zugesagt. Regierungssprecher Stefan Kornelius erklärte nach intensiven Gesprächen mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und dem Weltverband IIHF, dass man alle Verbände entsprechend unterstützen werde, um die Veranstaltung stabil zu halten.

Keine russische Teilnahme an WM 2027

Das zentrale Ziel der Gespräche ist es, einen diplomatischen Konsens zu finden, der eine Teilnahme russischer Mannschaften ausschließt. Stefan Kornelius betonte, dass die Turniere wie geplant stattfinden müssen, dies jedoch bei einer Zulassung Russlands faktisch unmöglich sei. Die Bundesregierung setzt daher auf den direkten Dialog, um alternative Lösungswege zu erkunden, die die Austragung des Turniers ermöglichen.

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Diplomatische Lösungen statt Boykott

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die IIHF russische Teams von Weltmeisterschaften suspendiert. Zahlreiche Nationen haben bereits angekündigt, Spiele gegen Russland zu boykottieren, während WM-Sponsoren mit Rückzugsdrohungen reagieren, sollte die Teilnahme erlaubt werden. Die Bundesregierung unterstützt nun den Deutschen Eishockey-Bund bei seinen Bemühungen, eine einvernehmliche Lösung herzustellen, um die belastete Situation im Sport zu stabilisieren.

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Druck auf den Deutschen Eishockey-Bund

Der Deutsche Eishockey-Bund hat sich direkt an die Bundesregierung gewandt, da die Lage durch die Ankündigungen vieler Verbände extrem angespannt ist. Stefan Kornelius erklärte, dass die Regierung dem DEB bei der Suche nach einer einvernehmlichen Lösung zur Seite steht. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, den Sport vor weiteren politischen Verwerfungen zu bewahren und die Integrität der Weltmeisterschaft 2027 zu wahren.

Auswirkungen auf Sponsoren und Nationen

Die Unsicherheit hinsichtlich der russischen Teilnahme hat bereits erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Grundlagen des Turniers. Sponsoren haben signalisiert, ihre Unterstützung zurückzuziehen, falls Russland zugelassen wird. Gleichzeitig drohen zahlreiche Nationen mit dem Boykott, was die Durchführung des Events in Deutschland gefährden würde. Die Bundesregierung erkennt diese komplexen geopolitischen Spannungen und will durch diplomatischen Druck eine stabile Lösung erreichen, die die Austragung in Deutschland sichert.