Bundesregierung startet Schwimmprogramm zur Reduzierung der Nichtschwimmerquote

Mit 20 Millionen Euro bis 2029 will die Bundesregierung die Kinder-Förderung "Deutschland lernt Schwimmen" auflegen, um die hohe Zahl von Kindern ohne Schwimmkenntnisse zu senken und Chancengleichheit im Wasser zu schaffen.

Zwanzig Prozent der Kinder verlassen die Grundschule in Deutschland ohne Schwimmkenntnisse, während vierzig Prozent das Schwimmen noch nicht sicher beherrschen. Diese alarmierenden Ergebnisse einer repräsentativen Forsa-Befragung haben die Bundesregierung, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) und den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) zu einem gemeinsamen Handeln bewegt. Mit dem neu aufgelegten Modellvorhaben "Deutschland lernt Schwimmen" werden bis zum Jahr 2029 insgesamt 20 Millionen Euro investiert, um diese Kluft zu schließen und bessere Rahmenbedingungen für die Schwimmausbildung zu schaffen.

Die Ursachen für diese Entwicklung sind tief在社会 verwurzelt. Ob ein Kind schwimmen lernt, hängt zunehmend vom geografischen Ort und dem finanziellen Status der Eltern ab. Bei Familien mit einem monatlichen Nettoeinkommen von mindestens 4.000 Euro können nur zwölf Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen. Im Gegensatz dazu sind es in Familien mit weniger als 2.500 Euro monatlichem Einkommen insgesamt 49 Prozent. Zwischen den Jahren 2017 und 2022 hat sich der Anteil der Nichtschwimmer unter den Grundschulkindern sogar verdoppelt.

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Strafende Fakten zur Schwimmsituation

Die Zahlen verdeutlichen eine wachsende soziale Spaltung im Zugang zu dieser wichtigen Kulturtechnik. Die DLRG hatte die Forsa-Befragung 2022 in Auftrag gegeben, um die Lage objektiv zu bewerten. Besonders betroffen sind Kinder aus einkommensschwachen Haushalten, denen es oft an Ressourcen fehlt. Die Bundesregierung greift diese Erkenntnisse auf und kombiniert die Maßnahmen mit dem DSV und der DLRG, um gezielt dort anzusetzen, wo das Problem am größten ist.

Strategie: Kooperation, Koordination, Qualifizierung

Das Förderprogramm stützt sich auf drei konkrete Säulen, um die Schwimmausbildung systematisch zu verbessern. Die erste Säule fördert die enge Zusammenarbeit zwischen Schulen, Kindertagesstätten, Ganztagseinrichtungen, Schwimmvereinen und Bäderbetrieben. Das Budget kann genutzt werden, um zusätzliche Wasserzeiten zu finanzieren oder Transporte zu weiter entfernten Becken zu organisieren. Die zweite Säule etabliert sogenannte Schwimmlots:innen in 15 ausgewählten Modellregionen, um bestehende Ressourcen besser zu vernetzen.

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Die dritte Säule konzentriert sich auf die Qualifizierung von Lehrkräften undTrainern. Gemeinsam entwickeln DSV und DLRG digitale Lernangebote und Ausbildungsmaterialien, um den Kreis der qualifizierten Schwimmlchrkräfte zu erweitern. Interessierte Einrichtungen können sich bis zum 31. Januar 2027 mit Projektvorschlägen bewerben. Ziel ist es, Barrieren abzubauen und sicherzustellen, dass jede:r Trainer:in die nötigen Werkzeuge zur Verfügung hat.

Barrieren vor Ort: Transporte und Sanierungsstau

An einer Pressekonferenz im Berliner Stadtbad Tiergarten am Mittwoch wurden die konkreten Hindernisse diskutiert. Jana Rauhe, ehemalige Kanutin und zweifache Olympiasiegerin, betonte, dass sicheres Schwimmen eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Doch reality sieht anders aus: Viele Schwimmbäder wurden geschlossen, an anderen Stellen herrscht ein massiver Sanierungsstau. Besonders in ländlichen und strukturschwachen Regionen fehlen erreichbare Wasserflächen.

Thomas Vogt von der DLRG berichtete von Ortsgruppen, die mehr als eine Stunde benötigen, um Kinder zum nächsten Becken zu bringen. Viele Kinder kommen erst in den Seepferdchenkurs, nachdem sie noch nie zuvor im Wasser waren. Das Seepferdchen allein reicht jedoch nicht aus, um Sicherheit im Freiwasser zu garantieren. Erst das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze belegt, dass Kinder mindestens 15 Minuten schwimmen, ins Wasser springen und tauchen können.

Inklusion als zentrales Ziel

Neben dem ökonomischen Aspekt spielt die soziale Inklusion eine große Rolle. Das Programm legt ein besonderes Augenmerk auf Kinder, die bisher schwer Zugang zu Schwimmen hatten. Dazu gehören nicht nur Kinder aus einkommensschwachen Familien, sondern auch Kinder mit Behinderungen. Jana Bruhn, heute Vizepräsidentin Sport im Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Berlin, forderte eine stärker inklusive Ausrichtung der Trainerausbildung.

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Bruhn wies darauf hin, dass oft Unsicherheiten der Erwachsenen den Zugang erschweren, nicht die Kinder selbst. Sie appellierte daran, Berührungsängste abzubauen und allen Kindern die Möglichkeit zu geben, positive Wassererfahrungen zu sammeln. Jan Pommer, Vorstandsvorsitzender des DSV, betonte abschließend, dass Schwimmen eine Kulturtechnik ist, die Menschen ein Leben lang begleiten sollte und daher nicht vom Zufall oder Geldbeutel abhängen darf.