Bundesregierung stoppt Einreise von Hunderten afghanischer Staatsbürger

Kurz vor der Bundestagswahl hat die Bundesregierung die Einreise von Hunderten afghanischen Staatsbürgern nach Deutschland offenbar gestoppt. Zwei geplante Charterflüge wurden laut Welt am Sonntag storniert. Als Gründe werden die aktuelle Lage an Flughäfen, Kapazitäten zur Unterbringung und die Bereitstellung von Flugzeugen genannt. In diplomatischen Kreisen wird von einem Wahlkampfmanöver gesprochen, da die weitere Masseneinreise politisch nicht mehr vertretbar sei.

Berlin - Bundestagswahl kurz vor dem Termin, die Bundesregierung hat offenbar die Einreise von Hunderten afghanischen Staatsbürgern nach Deutschland angehalten. Wie die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, wurden zwei für diese und nächste Woche geplante Charterflüge gestrichen. An Bord sollten Personen sein, die über verschiedene deutsche Aufnahmeprogramme Visa für Deutschland erhalten hatten.

Auf Anfrage seitens des Auswärtigen Amts (AA) hieß es, „zunächst erfolgte Flugplanungen“ hätten geändert werden müssen. Derartige Flüge unterliegen stets „einer gewissen Flexibilität“. Als Gründe wurden genannt: die Lage an Flughäfen, die Kapazitäten zur Unterbringung der Menschen sowie die Bereitstellung von Flugzeugen. In diplomatischen Kreisen wird laut Zeitung von einem „Wahlkampfmanöver“ gesprochen; angesichts der jüngsten Anschläge sei die weitere Masseneinreise von Afghanen politisch nicht mehr vertretbar, heißt es zur Begründung. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 nimmt Deutschland regelmäßig „besonders gefährdete Afghanen“ auf. Da Berlin keine diplomatischen Beziehungen zu den Islamisten unterhält, werden Betroffene von der Entwicklungsorganisation Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) nach Pakistan gebracht. Dort werden sie einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen und - sofern keine Vorbehalte bestehen - in die Bundesrepublik ausgeflogen. Bislang betraf das 35.500 Menschen. Nach Informationen der „Welt am Sonntag“ befinden sich derzeit rund 3.000 Afghanen mit Aussicht auf ein deutsches Visum in Islamabad. Das gesamte System steht seit 2024 in Verruf, nachdem bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft gegen AA-Mitarbeiter ermittelt, weil Afghanen trotz fehlender oder gefälschter Papiere die Einreise erlaubt worden sein soll. Gegenüber dieser Zeitung äußerten mehrfach hochrangige Beamte der Sicherheitsbehörden die Sorge, dass über die Regierungsprogramme auch Afghanen einreisen könnten, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit Deutschlands darstellen.





